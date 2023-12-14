美媒說以開始在加沙“海水淹地道”

中評社北京12月14日電／據新華社報導，美國媒體12日援引美國官員說法報導，以色列國防軍已經開始向加沙地帶的地道注入地中海海水，試圖摧毀巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的地下基礎設施網絡。



按照《華爾街日報》的說法，“海水淹沒法”處於早期階段，是以軍試圖摧毀加沙地帶地道的幾種技術手段之一。



以軍拒絕回應這一報導，稱以軍針對哈馬斯地道的作戰屬於機密。不過，《華爾街日報》援引以色列官員的說法報導，地道網絡對哈馬斯至關重要，不僅儲存武器裝備和彈藥，還是作戰指揮場所。



以軍地面行動開始以來，哈馬斯發布的多個視頻顯示，武裝人員利用地道伏擊以軍坦克、裝甲車、裝甲推土機，甚至偷襲以軍營地。



一些環境專家警告，“海水淹沒法”可能會對加沙地帶的地下水造成長期影響。如果海水和有害物質滲入含水層和土壤，建築物地基或遭破壞。



《華爾街日報》上周首次報導以色列計劃用海水淹沒哈馬斯地道。當時的報導援引美國官員說法稱，以軍在加沙北部一處難民營附近安裝至少5台抽水泵，每台抽水泵每小時可抽取數千立方米海水。



以色列國防軍總參謀長赫齊·哈萊維上周告訴《以色列時報》，稱海水淹沒地道“是個好主意”。他說，以軍對在加沙地帶發現的地道有很多處理方法，包括用炸藥炸毀，但他“不會透露具體細節”。



按《以色列時報》說法，暫不清楚以色列是否會在所有扣押人員被釋放前使用這些抽水泵。哈馬斯此前表示，他們把扣押人員藏在“安全的地方和地道內”。

