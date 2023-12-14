日本首相撤換4名“安倍派”內閣成員

中評社北京12月14日電／據新華社報導，受自民黨內部曝出“黑金政治”醜聞影響，日本首相岸田文雄14日對其內閣成員進行人事調整，撤換以內閣官房長官鬆野博一為首的4名來自“安倍派”的內閣成員，希望以此挽回國民信賴、避免明年預算案審議等重要決策受到影響。



當天，鬆野與經濟產業大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎向岸田遞交辭呈。岸田宣布起用林芳正擔任內閣官房長官，齋藤健擔任經濟產業大臣，松本剛明擔任總務大臣，阪本哲志擔任農林水產大臣。上述4人此前均有擔任內閣大臣的經歷，他們將在皇宮認證儀式結束後正式履職。



當天，5名“安倍派”出身的副大臣和一位政務官也提交辭呈。此外，來自“安倍派”的自民黨核心成員政調會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅和參議院幹事長世耕弘成也於14日提交辭呈。



今年11月，日本一大學教授向檢方舉報，自民黨5個派閥在截至2021年的4年間未將總計4000萬日元（1元人民幣約合19.8日元）政治資金派對收入登記到政治資金收支報告中，涉嫌違反《政治資金規正法》。



隨後，此事迅速發酵。自民黨最大派閥“安倍派”被曝出向所屬議員下達銷售指標，要求他們出售政治籌款派對券。如果超過銷售指標，多出的資金將有機會返還給議員，成為他們的額外收入。這些將不在派閥收支報告和議員政治資金收支報告上登記。但派閥內部有文件記載超售派對券收入及返還議員姓名、金額等。包括鬆野在內多名議員5年間領取“黑金”超過1000萬日元。有報導稱，最近5年“安倍派”涉嫌將派對券收入變成秘密資金返還給議員的金額高達5億日元，收入和支出累計未登記金額可能超出10億日元。



東京地方檢察廳特搜部已於13日介入調查。日本在野黨立憲民主黨13日向國會提交內閣不信任案，要求岸田內閣集體辭職，但被執政黨以多數否決。