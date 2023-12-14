美國會眾議院投票批准對拜登發起彈劾調查

中評社北京12月14日電／據新華社報導，美國國會眾議院13日投票批准對總統拜登展開由共和黨發起的彈劾調查，這意味著在大選年即將開啟之際，白宮與共和黨人間的鬥爭升級。



在當天的投票中，眾議院共和黨人全部投贊成票，民主黨人全部投反對票，眾議院即以221票贊成、212票反對的結果正式授權共和黨人進行彈劾調查。



白宮和民主黨方面對此表示，共和黨人並未找到任何證據證明拜登有可被彈劾的不當行為，這次投票就是一場毫無根據的“政治鬧劇”。民主黨人還指責共和黨人對拜登發起彈劾調查，目的在於替此前受彈劾的前總統特朗普“復仇”。



眾議院共和黨人圍繞拜登家族成員的商業交易進行了數月調查，以查清拜登是否從其兒子的海外商業交易中不當牟利。儘管共和黨人提出了道德質疑，但尚無證據表明拜登在任總統及此前擔任副總統期間有腐敗或收受賄賂的行為。



眾議院共和黨人希望通過對拜登進行彈劾調查的投票，在法庭上執行傳票、引入證人作證。共和黨人此前要求拜登之子亨特·拜登進行閉門作證，但後者表示拒絕。共和黨人認為，獲得正式彈劾調查授權將增加該黨在法律和政治方面的籌碼，有利於在亨特·拜登拒絕作證的情況下指控其藐視國會。



觀察人士認為，距離2024年美國總統大選還有不到一年時間，拜登將面臨與共和黨的彈劾案之爭，而其子亨特·拜登則面臨稅收和槍支等方面的指控，這都給拜登的連任之路蒙上陰影。