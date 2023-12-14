聯合國官員呼籲結束圍困加沙以提供足夠援助

中評社北京12月14日電／據新華社報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）總幹事菲利普·拉扎里尼13日在第二屆全球難民論壇上表示，加沙地帶人民正面臨幾十年來最黑暗的歷史。應結束對加沙的圍困，以便為當地人民提供足夠的援助。



為期3天的第二屆全球難民論壇當天在日內瓦開幕。拉扎里尼在論壇上發表演講時說，他日前到訪加沙時看到，一輛載有人道主義援助物資的卡車引發混亂，饑餓的人們不顧一切攔停卡車索要食物，“那裡簡直就是人間地獄”。



拉扎里尼說，目前大部分加沙居民都處於流離失所狀態，原來人口20多萬的加沙南部城市拉法目前集中了超過100萬人，成為一座“帳篷城市”。近東救濟工程處開辦的學校等設施中居住著大量流離失所者，工作人員提供的援助很快將枯竭。



拉扎里尼表示，加沙人民正面臨幾十年來最黑暗的歷史。在無休止的轟炸面前，人們的時間和選擇正迅速減少。他呼籲立即在加沙實現人道主義停火，結束對加沙的圍困，以便為當地人民提供足夠的援助。



加沙地帶人口大約230萬。據統計，巴以新一輪衝突10月7日爆發以來，已有85%的加沙民眾流離失所。聯合國難民署官員本月13日警告，加沙地帶正形成嚴重人道主義災難，預計會有更多民眾死亡、遭受痛苦、或流離失所，這將影響整個中東地區。