趙少康車掃初體驗　直搗桃園客家票倉人氣高

趙少康與涂權吉在桃園市楊梅區車掃。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月14日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康今日到桃園市楊梅區車隊掃街，直搗客家票倉，沿途受到許多支持者熱情歡迎，許多支持者舉著青天白日旗站在路旁高喊“凍蒜”，趙少康也熱情回應。他坦言這是參選以來第一次車掃，就獻給桃園，希望能跟桃園客家鄉親面對面懇託。



趙少康今日下午到桃園市楊梅區與國民黨桃園市第二選區“立委”候選人涂權吉一起車掃拜票，車隊沿著楊梅市區大街小巷沿途掃街，許多支持者拿著青天白日旗站在路旁等待車隊經過，當趙少康車隊經過時，支持者熱情高喊“凍蒜”，還有許多支持者大喊“侯康配”一定贏，顯現趙少康在桃園的高人氣。



值得注意的是，或許是因為趙少康第一次車掃的關係，車隊維安也採最高規格對待，不同於國民黨2024候選人侯友宜在高雄車掃的車隊，趙少康的車輛裝設有比人還高的防彈玻璃，維安人員高度戒備，沿途也禁止燃放鞭炮，掃街車隊更是一路綠燈暢行無阻。



儘管車隊採最高維安規格，但仍不減支持者的熱情，沿途搖旗吶喊。車隊在繞行楊梅市區約1.5小時後，抵達平鎮區的國民黨桃園市第五選區“立委”候選人呂玉鈴競選總部，趙少康稍作休息後，緊接著又要陪呂玉玲在平鎮、龍潭掃街，一個下午3個小時的車掃，對趙少康的體力是不小考驗。



涂權吉表示，很感謝趙少康對桃園市第二選區的重視，他剛宣布擔任副手時，第一場造勢也選擇在他的選區新屋區，這次第一次車掃又獻給楊梅區，兩次都充分感受到選民對政黨輪替的渴望。他的選情目前約呈現五五波，只要能搶下這席，國民黨在桃園市有很高的機會可以6席全壘打。

