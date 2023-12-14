聯合國官員呼籲國際社會關注和支持難民

中評社北京12月14日電／據新華社報導，聯合國難民事務高級專員菲利波·格蘭迪13日在全球難民論壇上表示，希望本屆論壇能夠推動國際社會加強團結，齊心協力確保世界各地的難民得到應有的關注和支持。



為期3天的第二屆全球難民論壇當天在瑞士日內瓦拉開帷幕。格蘭迪在開幕致辭中說，本屆論壇在世界面臨不平等加劇、貧困和氣候變化等多重挑戰下召開，國際社會應關注被迫流離失所和難民問題產生的深層次原因。他強調，世界上大多數危機之所以持續存在，是因為衝突各方和有影響力的國家缺乏政治解決衝突的方案。



格蘭迪說，加沙地帶正在遭受重大人道災難，而且預計衝突還會導致更多平民傷亡和更多人流離失所。在本屆論壇開幕之際，他重申聯合國秘書長的呼籲，即立即在加沙地帶實現持續的人道主義停火、釋放被扣押人員並恢復對話，以徹底結束衝突，為以色列和巴勒斯坦人民帶來真正的和平與安全。



格蘭迪同時呼籲國際社會關注蘇丹、敘利亞、阿富汗等其他地區緊迫的人道主義和難民危機。根據聯合國發布的最新數據，目前全球共有超過1.14億人被迫處於流離失所狀態，其中約3600萬是難民。



第73屆聯合國大會2018年12月通過《難民問題全球契約》，以幫助各國更好地應對難民問題。全球難民論壇每4年召開一次，是關於難民問題最大規模的國際會議。首屆全球難民論壇於2019年12月召開。