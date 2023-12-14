強寒潮影響持續　降雪逐漸向南轉移

中評社香港12月14日電／14日，中東部大範圍雨雪降溫天氣仍持續，中央氣象台發佈寒潮橙色預警，暴雪、冰凍黃色預警和大風藍色預警。



預計14至17日，我國大部地區將自西向東、自北向南先後降溫8℃至12℃，局地降溫超過20℃。14日降雪將逐漸向南轉移，陝西南部、湖北西北部、河南等地局地可能出現大暴雪或特大暴雪，預計15日降雪範圍將明顯收縮。



新華社報導，中央氣象台首席預報員符嬌蘭分析，本輪雨雪寒潮過程影響範圍廣、持續時間長、降溫劇烈、雨雪相態複雜、有一定極端性。



此輪天氣過程不僅出現強降雪，部分地區還有雨夾雪以及凍雨天氣。符嬌蘭介紹，華北大部、東北地區主要以純雪為主，山西南部、山東、陝西南部以及河南等地可能出現雨或凍雨轉雨夾雪、純雪的過程。



專家表示，冬季氣候背景下的降水天氣常伴隨雨雪相態轉化過程。不同高度層、不同溫濕狀態下，降水粒子的形態有多種變化。若高層和低層的氣溫都低於0℃，但中間存在一個比較淺的暖層，高層的雪到中間暖層融化後，在下面的冷層又凍結，那麼下的就是冰粒；如果中間的暖層比較厚，高層的雪花到中間暖層融化後來不及凍結，就會下凍雨；衹有整層都比較寒冷時，才會有雪花降落到地面。



出現如此大範圍雨雪，對農業生產有何影響？



中央氣象台首席預報員宋迎波表示，最近北方麥區兩次雨雪過程累計降水量有望達近10年來同期最高，利於麥田增墒、蓄墒。但13至15日強度較大的降雪對北方設施農業和畜牧業會產生一定不利影響；南方地區的雨雪天氣也不利於成熟瓜果蔬菜採摘、運輸。



專家建議北方地區及時加固蔬菜大棚、畜禽圈舍等設施，降雪後及時清除棚舍積雪，防止設施垮塌受損；同時科學調控棚內溫濕度，做好設施蔬菜增溫補光、肥水管理和病蟲害防控。南方地區需注意在雨雪過程來臨前及時采收成熟瓜果蔬菜，並做好儲運和上市工作。