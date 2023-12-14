聯合國氣候變化大會達成“阿聯酋共識”

中評社北京12月14日電／據新華社報導，在“加時”一天後，《聯合國氣候變化框架公約》（以下簡稱《公約》）第二十八次締約方大會（COP28）13日在阿聯酋杜拜閉幕。大會就《巴黎協定》首次全球盤點、減緩、適應、資金、損失與損害、公正轉型等多項議題達成“阿聯酋共識”，具有重要里程碑意義。



“我們應該為我們的歷史性成就感到驕傲，”COP28主席蘇爾坦·賈比爾在當天舉行的閉幕全體會議上發表講話說，當天達成的協議“是一個加強的、平衡的，但毫無疑問是歷史性的加速氣候行動的一攬子計劃，這就是阿聯酋共識”。



在大會舉辦期間，各方就啟動損失和損害基金等重要議題達成一致，在全球適應目標框架、公正轉型路徑工作方案等方面實現突破。大會還決定阿塞拜疆主辦下次締約方大會（COP29）。



《公約》執行秘書西蒙·斯蒂爾指出，這是全球氣候行動的“生命線”，而非“終點線”。全球盤點清楚表明，全球氣候行動還不夠快，國際社會必須全面落實《巴黎協定》。現在，所有政府和企業都需要毫不拖延地將這些承諾轉化為實際行動。



中國代表團團長、生態環境部副部長趙英民當天接受新華社記者採訪時說，首次全球氣候盤點開啟了全球氣候進程的新篇章，總結了成績和缺口，進一步鞏固了全球不可逆轉的綠色低碳轉型趨勢，為未來指明了方向，向國際社會發出了強有力的積極信號，具有重要里程碑意義。



本屆大會受到國際社會高度關注，吸引超過11萬人註冊參會。由於許多締約方認為此前一版協議案文“不能完全回應他們的關切”，觀點“嚴重對立和分裂”，未能在原計劃閉幕時間前達成共識，氣候談判自當地時間12日中午進入“加時”階段。