英日意將為開發下一代戰機設立國際組織

中評社香港12月14日電／共同社報導，日本防衛相木原稔14日在防衛省同來訪的英國國防大臣沙普斯和意大利國防部長克羅塞托舉行會談。三國為了共同開發下一代戰機，同意設立負責與企業方面合同及出口管理的國際組織，並簽署了條約。三國力爭到2035年度開發完畢並開始部署，會談為此確認了合作。



木原在會談中對下一代戰機強調，“為了未來持續確保我國的安全必不可少。將迅速推進下去”。在此之前，他與克羅塞托舉行了個別會談。克羅塞托透露，意大利作為明年的七國集團（G7）主席國“將首次主辦防長會議”。



關於下一代戰機的國際組織總部將設在英國。首任一把手預計將由日本人出任，三國政府將派出總共數百名要員。條約中包含提供運營資金、保護秘密情報等締約國義務。日本政府將向明年的例行國會提交條約批准草案，計劃在2024年度預算案中計入約40億日元（約合人民幣2億元）運營資金。



機體設計將由三菱重工、英國BAE系統、意大利萊昂納多公司組成的企業聯營體（JV）負責。鑑於三國的意向，國際組織將向JV發出技術性指示並監督開發。



日本航空自衛隊將下一代戰機定位為F-2戰機的後續機型，英意兩國將其作為歐洲戰鬥機的後續機型，出口至三國以外的第三國也在設想之中。日本政府由於在現行規則下無法向第三國直接出口，一直爭取通過自民、公明兩黨的工作磋商來解禁，但公明黨堅持謹慎態度，結論被推遲到明年得出。