香港旅發局派20萬份餐飲消費券

中評社香港12月14日電／據大公報報導，聖誕節及新年即將來臨，為配合政府統籌社會各界鼓勵本地消費，旅遊發展局將於下周三（20日）及明年1月10日，向全港市民分兩批發放合共20萬份“香港夜饗樂”本地市民版餐飲消費券，首批下周三送出，名額共10萬份，搶到優惠券的市民，可在全港約1100間食肆及100間酒吧使用優惠，只須於傍晚6時後堂食消費滿100元或以上，便可憑券即減100元。



有興趣搶券的市民，可於Discover Hong Kong網站的電子平台預先註冊登記賬戶，下周三上午10時起，可以先到先得形式，免費領取首批餐飲消費券。每個賬戶同一時間只可領取一張消費券，必須在商戶兌換後，才可再領取新一張券。若同枱顧客同樣持有該消費券，亦可在帳單叠加使用。



旅發局總幹事程鼎一表示，去年11月起派發的“香港夜饗樂”旅客餐飲消費券深受旅客歡迎，故決定趁聖誕及新年期間，推出本地版餐飲消費券，期望為本港市民送上佳節禮物，並鼓勵大家與親朋好友一同開心出外消費。



旅發局表示，一站式平台繼續推介最新、最潮的本地食、買、玩好去處，並羅列城中不同消費獎賞、著數和優惠，方便市民及旅客一覽無遺，包括全港逾百間商場的節日推廣活動、消費禮遇等。