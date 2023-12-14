香港：海園創新求變　連蝕七年轉盈

中評社香港12月14日電／據大公報報導，社會全面復常，旅遊業邁向﻿復甦，今年首11個月本港錄得約3007萬訪港旅客人次。海洋公園昨日報喜，公布業務重拾升軌，上個財政年度全年錄得盈餘超過1.18億元，是連續七年虧損後，首次轉虧為盈，訪客總入場人次達240萬，按年上升超過45%。



有立法會議員表示，海洋公園最新業績證明，作為極具本地特色的主題公園，對遊客仍然有吸引力，但建議園方未來多考慮融合周邊的本地旅遊元素，讓樂園更具特色，可持續發展，相信能夠進一步提升盈利。



盈利1.18億 240萬人次入場



海洋公園公布，2022／23財政年度的收入增長超越客流量增長。截至今年6月30日，海洋公園及水上樂園訪客總入場人次達240萬，增幅超過45%；收入錄得8.391億元，較去年的5.451億元增長54%，人均消費較去年同期增加6%。



海洋公園分析指出，各項業務領域均見好轉，門票收入上升57%，商品收入上升55%，餐飲收入升39%，其他園內消費上升63%。截至6月30日，公司的銀行結餘和持有現金錄得16.805億元，較去年同期增加28%。



海洋公園公司主席龐建貽表示，園方全力推進未來策略，追求創意和勇於創新，團隊上下努力策劃別具意義的訪客體驗，增加保育及教育元素，成功吸引不少年輕人與學生到公園參觀，有助增加入場人數。而且革新營運模式，控制成本和提升業務運作效率，加上通關復常，令市場氣氛改善，最終得以取得成果。



旅遊發展局昨日公布，上月份初步訪港旅客數字錄得約329萬人次，令今年首11個月訪港旅客增至約3007萬人次。11月份的短途市場旅客錄得46.9萬人次，按月增超過兩成，升幅較為顯著。11月份內地旅客錄得約242.9萬人次，占月內總數的74%，首11個月錄得約2382萬人次，占總數約79%。

