民眾黨徒步環台揮青天白日旗　向藍軍招手

蔡壁如參與“扛阿北守台灣”活動。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月15日電（記者 方敬為）台灣民眾黨支持者為大選候選人柯文哲拉票，自發性發起“扛阿北守台灣”活動，由北到南徒步環台，14日走到台中市大甲區，民眾黨台中市第一選區“立委”候選人蔡壁如現身相迎，值得注意的是，隊伍當中的支持者除了手持民眾黨黨旗，也揮舞青天白日旗，或有意吸納泛藍選票。



“扛阿北守台灣”全台走透透，14日中午抵達台中大甲鎮瀾宮前，眾人集合後繼續出發，黨籍“立委”選將蔡壁如也跟著走，她表示，陪走是挺柯文哲的支持者發起的活動，大家知道小黨參選沒什麼經費，大家期待政黨改變，所有期待寄託在民眾黨“總統”候選人柯文哲身上，大家都自動自發宣傳和支持。



蔡壁如與民眾黨台中市黨部主委江和樹一同與支持者們扛起大型柯文哲娃娃走在大甲街上一路往清水、沙鹿發向前進，遊行隊伍近百人，沿途向民眾揮手致意，相當醒目。



“扛阿北守台灣”將一路從北台灣走到南台灣，值得注意的是，隊伍當中的支持者一手持民眾黨黨旗，另一手也揮舞青天白日旗，這在過去民眾黨的造勢活動中相對少見，或有意吸納泛藍選票。尤其在台中第一選區國民黨未提名選將，禮讓並支持蔡壁如，成為藍白“立委”選戰合作的示範區，民眾黨支持者手持青天白日旗，向泛藍選民招手意味濃。

