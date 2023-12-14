香港議員：應開拓灣區以外市場

中評社香港12月14日電／據大公報報導，“樂園如何令遊客有不同沉浸式的體驗，吸引旅客前往，相信迪士尼需向大家展示！”立法會議員葛珮帆表示，近年迪士尼有不少大片上演，甚具吸引力，迪園可順勢發展，而樂園做得好，對本港旅遊業有一定幫助，惟仍不能完全依賴迪園，本港需有其他新的旅遊景點。



葛珮帆提到本港旅業現時面對不少困境。復常後，本港旅業出現不少轉變，首先是歐美旅客減少，本港應設法開拓新的旅遊市場，現時主要的旅客來自內地市場，惟對於大灣區的旅客來說，本港已欠缺吸引力，故應開拓大灣區以外省市的市場，“內地還有許多人未來過香港，對香港有興趣，可針對內地一些較少人來港的城市旅客作宣傳。”她又指在旅遊業方面，特區政府可積極開拓新市場，如東盟及中東等國家，香港有關部門可瞭解當地市場旅客的特性，提供有吸引力的旅遊套餐吸引其來港。



全球旅業均向高增值發展，高消費旅客都要求有新的體驗，葛珮帆指出，無論是綠色、文化、運動及會議等旅遊主題都可發揮，希望政府預早規劃，例如本港主要的文化旅遊，如可多舉辦大型演唱會，“本港有好多紅星，國際亦有許多紅星來港舉行演唱會，奈何現時香港欠缺場館。”她希望亞洲國際博覽館二期能盡快擴建，啟德體育園落成後亦會增加場館。