香港：政府冀增兩途徑紓緩護士不足

中評社香港12月14日電／據大公報報導，政府擬修例引入非本地培訓護士來港，立法會昨日二讀《2023年護士註冊（修訂）條例草案》，醫務衛生局局長盧寵茂在動議二讀時表示，希望透過《條例草案》開辟兩個新途徑，分別是“有限度註冊或登記”和“特別註冊或登記”，方便合資格的非本地培訓護士，不論是否香港永久性居民，都可來香港工作，紓緩本地護士人手不足，並提升護士整體專業水平。



盧寵茂表示，2020年的醫療專業人力推算結果顯示，普通科護士在中短期人力差距會擴大，增加前線壓力。醫衛局早前表示，截至去年底，本港每1000名人口衹有9.1名護士，比例落後於加拿大、法國等已發展國家。同時，醫院管理局和衛生署上年度分別流失2940和163名護士，流失率達10.9%和11.4%，且大部分並非因退休而離職。而最新法例要求院舍的最低護士人手逐步增加，預計院舍將要額外雇用約480名護士。



盧寵茂表示，增設兩個新途徑的目的，都是為了紓緩護士不足，大前提是不會損害專業水平，相關非本地培訓護士必須持有與本地護士訓練課程大致可以比較的學歷，並在當地須持有執業護士資格，以及具有護理或臨床相關的工作經驗。護士管理局作為規管機構會嚴格審批申請。



盧寵茂指出，政府會繼續投放資源提升本地護士的訓練容量，如《條例草案》得到通過，會要求醫管局、衛生署和社福界等，在資格和資歷相若的情況下，優先聘用本地培訓護士；若未來本地培訓護士人手足以滿足服務需求，相關機構會停止引入非本地培訓護士，保障本地培訓護士的就業。