“感動香江校園分享會”　勉堅持正向人生觀

中評社香港12月14日電／據大公報報導，“感動香江校園分享會”昨日在佛教黃鳳翎中學舉行，由“2022感動香江人物”、中建國際醫療產業發展有限公司運營總監趙莉莉，為約100名學生進行講座分享。身為兒科醫生的她表示，青春期是由小朋友成長為有獨立思維成熟個體的重要階段，面臨成長困擾十分正常，她又以自己當年參與推動健康校園政策，及先後於SARS及新冠疫情支援抗疫的經歷切入，勉勵同學們堅持正向人生觀（stay positive），克服來自生活、學習與成長的挑戰。



趙莉莉分享說，作為關注腦部與青少年發展的兒科醫生，十分清楚青春期學生經歷身份危機，在探索人生各種可能性的過程中，同學難免會感困惑與迷惘。她憶述，自己早年擔任醫管局九龍西醫院聯網總監、瑪嘉烈醫院行政總監時，便曾結合醫療、社福、教育界三方合作，創立專責輔導青少年成長的青少年健康資源中心“QK部落”（QK Blog），支援學校推行健康校園政策，及早識別並轉介治療及幫助有成長健康問題的青少年，並收穫成效。



倡續推進健康社區健康學校



她教導學生要維持正面人生價值觀，直面人生中挑戰與機遇，並學會善於借助師長、同輩的幫助開解困擾，並建議特區政府應繼續推進健康社區、健康學校的建設，加大對青少年群體的幫助與關懷。



分享會上，趙莉莉又與同學分享了自己2003年帶領瑪嘉烈醫院前線醫護團隊抗擊SARS，以及去年香港第五波疫情時，她投入中央援港社區隔離及治療設施項目的醫療策劃、設計和防疫指導工作，為項目快速建造提供重要保障，極大確保了建設人員健康和安全的經歷。



在問答環節中，有同學問及趙莉莉為何於退休後，面對疫情再臨毅然選擇“出山”，她娓娓道出當中原因，“因為我見證過SARS的可怕，並掌握如何正確應對的方法，於是決定站出來，肩負自己作為醫生的使命。”