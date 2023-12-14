香港議員：有利促進港科企發展

中評社香港12月14日電／據大公報報導，《大灣區標準合同》首階段邀請銀行業、征信業及醫療業參與，立法會進出口界議員黃英豪認為，措施是一個好的開始，三個行業基本是民生圍繞需求，展望未來可開放至更多行業應用，例如生物科研、藥物研發等，相信有大灣區數據支援下，兩地合作更暢順，更可促進香港科研企業發展。



港可擔當數據樞紐重要角色



黃英豪昨日接受《大公報》查詢時舉例指出，製藥等科研都需經過長時間臨床實驗，假若香港與內地一間醫院合作展開醫學科研第一、二期臨床研究，但當中科研數據主要在內地研究，未能跨境流動至香港，某程度窒礙香港科研的發展。他建議《大灣區標準合同》措施在下一階段，可擴展至適用於生物科研、藥物研發等，以加快兩地企業間合作。



大數據專家、前阿里巴巴副總裁、科技園公司董事會成員車品覺指出，過往好多公司因提取內地數據的審批流程複雜，機會成本過高而卻步，相信是次安排可讓大灣區內數據更充分流通外，亦是本港成為數據樞紐的先決條件。車品覺說，不少國際公司選擇落戶香港，都是瞄准內地或大灣區龐大市場，期望本港擔當數據樞紐重要角色，若在內地經營生意業務時，可更有效掌握數據。



黃英豪又指出，大灣區經濟增長迅速、居住人口眾多，首階段作為信息跨境流動的試點較為適合，若措施推進過程暢順及堅實，相信未來中央會開放更多區域應用。車品覺則估計首階段會在大灣區試行三至六個月，倘若過程順利，香港在大灣區內的角色將更加清晰，而個人信息跨境流動的範圍，有望由大灣區擴展至其他內地城市。