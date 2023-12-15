中評關注：侯友宜高雄掃街獲三大正面訊號

侯友宜高雄掃街拜票，王金平力挺讓侯選情吃下定心丸。（中評社 楊騰凱攝） 中評社高雄12月15日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜14日全天深耕高雄，進行車隊掃街拜票，中評社記者跟者侯的“勝選巴士”採訪全天觀察下來，共獲得三大正面訊號：第一，年輕支持者多了，尤其可以見到年輕父母抱著小孩現身挺侯。第二，庶民支持者多了，包括早餐店阿姨、貨車司機對侯都很熱情。第三，前“立法院長”王金平出手力挺，藍軍已大整合。



2024大選進入最後一個月倒數，侯友宜、趙少康目前的選戰策略就是分工合作，由侯友宜深入中南部，發揮自己台灣本土出身的優勢，致力拉近與台灣中南部選民的距離。而趙少康則是固守北部，並且加強出席青年座談，努力爭取年輕選票回流。



侯友宜14日全天都在高雄以車隊掃街拜票，路途中間搭配參拜地方廟宇，侯友宜此行跑了高雄旗山區、岡山區、路竹區、阿蓮區、梓官區、橋頭區、大社區，幾乎把北高雄給掃過一遍，以鐵人行程力拚陸戰。而侯友宜這趟鐵人行程，其實收穫不小的回報，主要能反映出三大正面訊號。



第一，這趟行程看下來，能感受到年輕人對侯友宜的反應很好，尤其近期侯推出40歲以下年輕人購屋可以全額貸款的政策，以及6到12歲兒童課後照顧免費政策，獲得年輕選民非常好的評價。這次侯在高雄車隊掃街拜票，就能看到許多年輕媽媽、爸爸抱著小孩子走到路邊對侯友宜揮手，甚至在家裡樓上的窗戶對侯友宜打招呼。此外，也有很多年輕人拿起手機搶拍侯車隊，這些動作都能感受到年輕選民對侯友宜的熱情，具體政策拉攏年輕人收到成效。



第二，庶民階級對侯友宜有很高的熱情，這次侯友宜在高雄車隊掃街，包括路邊經營早餐店、檳榔攤的婆婆媽媽，以及駕駛貨車的工人們，看過侯友宜經過都紛紛熱情打招呼，或是搖下車窗對侯友宜比讚。國民黨傳統死忠支持者比較屬於軍公教族群，2018年前高雄市長韓國瑜之所以可以翻轉高雄，成功當選市長，靠的就是成功博取基層庶民的認同，擴大了藍軍的版圖，此次侯友宜掃街也能看到類似的效果，後續發展值得觀察。

