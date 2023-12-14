灣區個人信息跨境　便利港人生活

中評社香港12月14日電／據大公報報導，國家“十四五”規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，促進數據在大灣區流動。創新科技及工業局與國家互聯網信息辦公室，昨日共同發布《粵港澳大灣區（內地、香港）個人信息跨境流動標準合同》便利措施及先行先試安排，以簡化大灣區內地城市的個人信息跨境流動安排，便利港人在內地生活，首階段會邀請銀行業、征信業及醫療業機構參與。



有立法會議員認為新措施有助行業發展，指出現時近50萬港人居住大灣區，舉例若醫療病歷等個人信息可跨境流動，相信醫生診斷會更加精準及方便。創新科技及工業局強調，香港個人資料的處理及出境會按自願原則並按照《私隱條例》受規管。



有利香港建設成國際數據港



今年六月特區政府與國家互聯網信息辦公室簽署《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，可在國家數據跨境安全管理制度下，推動內地數據在大灣區內安全有序流通到香港，可降低企業數據跨境流動的合規成本，亦能促進大灣區數字經濟及科研發展，有助香港積極融入大灣區和國家發展大局，同時有利於香港建設成為國際數據港。



《大灣區標準合同》將簡化涉及大灣區的九個內地城市，即是廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市及肇慶市，和香港之間就內地個人信息跨境流動的合規安排，同時免除了內地數據跨境安全管理框架下就有關個人信息處理者跨境轉移個人信息的數量限制，以及簡化相關個人信息保護影響評估的評估內容。



按《備忘錄》訂下的框架，政府資訊科技總監辦公室與廣東省網信辦，將共同有序落實《大灣區標準合同》便利措施。資科辦將於本月開展《大灣區標準合同》先行先試安排，首階段會公開邀請對跨境服務需求較為殷切的銀行業、征信業及醫療業機構參與，後續或有序擴展便利措施至其他業界。



據瞭解，過去國家數據流通境外的合規成本較高，內地數據出境有嚴格規限，以及審批時間長，讓不少企業卻步，若透過新措施可使內地數據更方便來到香港，以統一方式處理，有效監測數據運用。

