黎智英長期亂港　劣跡斑斑

中評社香港12月14日電／據大公報報導，亂港黑手、壹傳媒創辦人黎智英劣跡斑斑，其創辦的《蘋果日報》一直為反中亂港分子充當喉舌，備受批評。此外，他長期支持反中亂港勢力，並向他們提供亂港資金。



黎智英創辦的《蘋果日報》1995年正式發行，據當時的《蘋果》員工憶述，“《蘋果》開局，就已經黃色氾濫！”該名“蘋果人”創刊時隸屬副刊，他透露，“《蘋果》初期的副刊好另類，不談文化不講品味，玩爆料玩低俗，還要走偏鋒，靠風月版賣紙。”



為求賣紙，《蘋果》常常炮製假新聞，其中1998年“陳健康事件”最令人齒冷。上水天平邨三屍倫常慘案的男事主陳健康，承認收下《蘋果》5000元酬勞，讓該報記者拍攝自己北上召妓尋歡的“獨家報導”。隨後在各界聲討下，壹傳媒老板黎智英不得不刊登全版道歉啟事。



2019年黑暴期間，《蘋果》煽動市民上街，充當黑暴文宣；例如2019年6月9日，頭版標題是“今日上街反惡法香港人曬佢冷”。《蘋果》又大肆造謠抹黑警方，2020年1月12日，《蘋果》刊出題為“司機誤闖示威區 警新屋嶺私刑逼交車cam片”的報導，聲稱“有受害人”在新屋嶺拘留中心遭受“警暴”。惟警方隨後澄清，當時並沒有涉及該名聲稱為事主的男子的案件。



大量資助亂港組織



黎智英與已解散的亂港組織“支聯會”前副主席何俊仁往來密切。黎智英自2005年至2011年共捐出的53筆政治獻金，其中民主黨於2006年至2011年合共收受黎智英11筆共1504萬元，而何俊仁在2006年至2012年正是民主黨主席。2016年9月，何俊仁等多名在立法會選舉中勝出的民主黨成員，神秘夜訪黎智英住所，直至深夜才離開。即使何俊仁在2016年10月不再是立法會議員，他仍與黎智英頻繁會面。



另外，黎智英及其助手並曾持續向公民黨捐款，而公民黨骨幹如梁家傑、余若薇、楊岳橋、陳淑莊及郭榮鏗等人均經常與黎密會。早前有傳媒揭發，單以2006至2011年為例，公民黨收取黎共1456萬元捐款；而黎智英的助手Mark Herman Simon亦於2013年向公民黨捐款300萬元。