中評現場：網絡安全技術論壇在港舉辦

現場大合照（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月15日電（記者 段曉魯）隨著全球數字化趨勢的加速，香港特區政府致力於建設智慧城市並提出《香港創新科技發展藍圖》以推進數字經濟和智慧城市的發展。在智慧城市發展中，網絡安全起著重要的基石作用，無論是企業的運營還是市民的生活，都與網絡息息相關。全球網絡攻擊的風險不斷增加，攻擊手法也變得越來越多樣化，攻擊頻率和嚴重性都有所上升，因此社會對網絡安全的重視程度也在提高。特區政府積極投入資源，加強香港關鍵基礎設施的網絡安全，同時向社會各界和相關部門推廣安全網絡意識。



為了探討香港未來如何完善網絡安全體系，12月14日，香港特別行政區政府資訊科技總監辦公室聯同香港互聯網註冊管理有限公司舉辦了“網絡安全技術論壇2023”。該論壇邀請了來自中﹑港兩地的頂尖網絡安全專家，約200所公私營機構，以及超過450人參加。這次論壇不僅為實現創新科技發展奠定了穩固基礎，還展示了香港與內地在網絡安全方面的緊密聯繫和合作，為雙方未來的合作提供了積極的推動。



“網絡安全技術論壇2023”邀請了創新科技及工業局局長孫東和副局長張曼莉擔任主禮嘉賓，席間聆聽了中港兩地專家的交流，以促進香港網絡安全發展。



孫東致開幕辭時說，創新科技及工業局剛在上星期公布了《香港促進數據流通及保障數據安全的政策宣言》，循五大範疇，包括加強網絡安全保護，提出合共18項具體行動措施，以期更好統籌發展與安全，支持香港創新科技、數字經濟和智慧城市的發展。



孫東稱，國家“十四五”規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，網絡安全是確保此目標得以實現的關鍵。他鼓勵公私營機構共同建立強大的網絡安全防線，完善企業的保安策略和流程，亦應加強對網絡安全的投入和支持，提升防禦網絡保安威脅和應對網絡安全事故的能力。



香港互聯網註冊管理有限公司主席陳細明分享道，香港面臨著不斷增加的網絡攻擊風險，各機構和中小企業都需要提高警覺並加強網絡防禦能力。保護敏感資料免受攻擊是重中之重。因此，維護網絡安全、推廣宣傳網絡安全至關重要。政府資訊科技總監辦公室和香港互聯網註冊管理有限公司合作舉辦的論壇旨在強化中港業界專家的交流，分享最新的網絡安全資訊和技術，提升應對攻擊威脅的能力。希望透過此次論 壇，促進交流並提供平台讓企業和機構更深入瞭解網絡安全議題，共同抵禦攻擊威脅。



據瞭解，香港互聯網註冊管理有限公司過去推出免費的網絡安全服務，特別針對中小企業提供支援。這些服務包括免費資源培訓和網站掃瞄，旨在增強中小企業在數碼轉型中的保障，提高對網絡安全的認識，保護數據安全。已為18000間中小企業提供了免費的網站掃瞄支援。希望透過這些免費服務，增強中小企業在數碼轉型中的保障，提高對網絡安全的認識，保護數據安全。另外亦推出免費網絡安全員工培訓平台為中小企業員工提供了網上培訓資源，已超過110000人接受了培訓。