港議員斥西方政客圖搞亂香港

中評社香港12月14日電／據大公報報導，針對近日英國外交發展大臣會見黎智英之子並攻擊抹黑香港國安法、法國德國外交部為反中亂港組織“支聯會”頭目鄒幸彤頒發所謂“法德人權法治獎”，香港各界表示強烈譴責和不滿，並敦促西方政客停止採用雙重標準，踐踏香港法治。



借人權為名維護西方政治私利



立法會議員葛珮帆敦促西方政客立即停止假借民主人權之名踐踏香港法治。她指出，黎智英、鄒幸彤等人長期從事反中亂港活動，破壞社會安寧，更勾結外部勢力危害國家安全，其行可恥、其惡當懲。西方政客打著“人權”幌子行霸權之實的惡劣行徑，其背後的險惡用心路人皆知。假借人權之名維護西方政治私利，亦是這類政客的慣用伎倆。奉勸西方那些滿嘴“人權”“民主”的虛偽政客們，停止痴心妄想，收回踐踏香港法治、干預香港事務的黑手。任何企圖搞亂香港、損害香港良好發展局面的圖謀和行徑，終將難逃盡失人心、一敗塗地的結局。



立法會議員周浩鼎表示，英國官員會見黎智英之子，在外製造輿論，抹黑國安法，企圖向香港法庭製造壓力，為黎智英脫罪，行為不知廉恥。英國自身經濟移民等問題已多多，政客卻懶理當地民生，不斷在干預中國內政，踐踏香港法治，幫危害國家安全的罪犯黎智英脫罪。英國政客高舉法治，現在就犧牲其他地區的法治，達到自己的政治目的，變臉之快，令人咋舌。



促放棄以港遏華政治鬧劇



立法會議員林琳認為，法治是香港賴以成功的基石，自從《香港國安法》和新選舉制度實施以來，“一國兩制”的政治秩序得以鞏固，廣大香港居民依法享有的各項權利自由獲切實保障。部分西方政客以雙重標準，一再為反中亂港分子張目，公然抹黑香港特區的司法制度，凌駕香港法治之上，其心當誅。她強調，任何外部攻擊抹黑都動搖不了香港特區依法執法的堅定原則，更加不能撼動中央以及香港特區堅定維護“一國兩制”和國家安全的決心。她敦促有關國家正視自身問題，立即懸崖勒馬，停止操弄地緣政治把戲，趁早放棄打壓中國、以港遏華的政治鬧劇。

