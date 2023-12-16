中評編譯：杜拜氣候大會 一場脫口秀？

第28屆氣候大會會標 中評社香港12月16日電（記者 樂國平編譯）《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）13日在阿聯酋杜拜閉幕，印度學者N. S. Venkataraman當日在歐亞評論網上撰文批評該會議既無法促進人類研發化石燃料的替代品，也沒能想辦法減少人類世界對能源的需求，終究是又一場空洞的脫口秀。以下是原文編譯：



第28屆聯合國氣候大會本應於2023年12月12日在杜拜正式閉幕。然而，由於在解決氣候問題上存在分歧，僵局持續存在。對於協議的最終版本應該是什麼樣子，各方進行了大量的討論和爭論，決議的措辭也存在分歧，因此成為決議案文最終確定的絆腳石。當然，既然大會已經結束，決議的最終確定與否並不能替代實際取得的成就。



阿拉伯聯合酋長國擔任峰會主席國時公布的大會協議新草案列出了各國可以實施的八項減排方案，包括以公正、有序和公平的方式減少化石燃料的消費和生產，因此到2050年之前或前後實現淨零排放。



事實上，早前在巴黎、格拉斯哥、埃及和埃及等地舉行的幾次氣候會議上，人們已經反復強調減少並最終消除煤炭、原油、天然氣等化石燃料的生產和消費的必要性。然而，所有這些減少化石燃料消耗的目標實際上都停留在紙上。另一方面，化石燃料的生產和消費近年來不減反增。



使用煤炭、原油和天然氣作為能源會產生二氧化碳、二氧化硫、一氧化二氮和甲烷等導致全球變暖的氣體。所有國家都原則上同意減少此類化石燃料的生產和消費，這是到2050年實現淨零排放的首要條件。包括石油和天然氣生產國在內的100多個國家組成的聯盟美國、加拿大和挪威以及歐盟和氣候脆弱的島國和其他國家希望在大會期間就消除化石燃料的使用達成協議。

