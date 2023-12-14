香港議員：“地理位置編碼”助預防災害

中評社香港12月14日電／據大公報報導，隨著社會步入數碼時代，數字化信息將給人們帶來更多影響和便利。6位立法會議員於昨日宣布，成立組成推動發展“地理位置編碼”系統工作小組，將促請政府盡快建立有關係統，有助城市規劃、市民生活等；並指出數碼基建是推動香港邁向智慧城市不可或缺的一部分，“地理位置編碼”需以對接粵港澳大灣區以至於全國的編碼系統為前提。



6位立法會議員包括自由黨議員易志明及李鎮強、民建聯議員葛珮帆、林筱魯、陳紹雄、邱達根。其中葛珮帆指出，香港目前沒有標準地址系統、亦沒有郵政編碼，隨著送餐、網購及網約叫車服務等的興起，一套標準的“地理位置編碼”，有助提高業務效率和準確度。



“智慧城市”數碼基建不可缺



李鎮強則表示，“地理位置編碼”的建立，一方面預防災害性，例如可以精準確認“爆水管”的位置；另一方面則將有助於預測未來交通情況，甚至可在未來為無人駕駛系統提供精準數據。



此外，工作小組指出，當前地政總署內部已經為建築物建立了一套“地理參考編號”，認為建立“地理位置編碼”將不會太過複雜，亦不需投入大量資源就可做到。



小組表示，政府致力推動香港邁向“智慧城市”，數碼基建不可或缺，發展“地理位置編碼”系統將是數碼基建的重要構建。小組續指，政府在建立“地理位置編碼”時，必須從宏觀及長遠角度出發，以對接粵港澳大灣區以至於全國的編碼系統為前提。