香港：公務員須主動維護憲制秩序及國安

中評社香港12月14日電／據大公報報導，公務員事務局昨日發出更新《公務員守則》的咨詢稿，咨詢期至下月19日。咨詢稿列明了香港特區公務員須恪守的12項基本信念，分別是：維護憲制秩序及國家安全、以民為本、熱心公共服務、盡忠職守、堅守法治、廉潔守正、政治中立、專業精神、團隊精神、效益為本、績效問責以及保密原則。



公務員事務局局長楊何蓓茵強調，公務員須清楚理解香港特區的憲制基礎及秩序，以及在這個基礎上公務員的憲制角色和責任，主動維護憲制秩序及國家安全。公務員政治中立必須以效忠國家和香港特區為前提。



公務員事務局局長楊何蓓茵在記者會上表示，更新《守則》有兩大目標：第一，讓公務員清楚理解憲法和基本法共同構成香港特區的憲制基礎及秩序，以及在這個基礎上公務員的憲制角色和責任；第二，因應社會發展及回應市民期望，為公務員團隊訂定一套清晰的共同信念和操守準則，作為所有公務員在日常工作、決策和行為的重要指南。



效忠特首及中央政府



咨詢稿包括引言、“一國兩制”、公務員宣誓和作出聲明的要求、公務員的基本信念和操守準則、公務員隊伍和政治委任制度、公務員敘用委員會的獨立角色以及結語共七個部分。楊何蓓茵介紹，所有公務員和按非公務員聘用條款聘用的政府雇員均需遵守《守則》，這亦是聘書或僱傭合約中的要求，與現行安排一樣。



咨詢稿列明了香港特區公務員須恪守的12項基本信念，分別是：維護憲制秩序及國家安全、以民為本、熱心公共服務、盡忠職守、堅守法治、廉潔守正、政治中立、專業精神、團隊精神、效益為本、績效問責以及保密原則。楊何蓓茵表示，其中維護憲制秩序及國家安全一項，因其重要性而置於首位。



楊何蓓茵指出，公務員須認清自己身為行政機關的一分子，不可以公務員身份，在網上、社交媒體或以其他方式批評政府政策或支持其他人的反對意見。這亦不應與公務員在內部討論時發表意見混為一談，重申為完善政府施政而提出意見是公務員的職責所在。所有公務員亦須忠於在任行政長官及其效忠的中央人民政府，竭盡所能從速履行職責並協助行政長官及其主要官員制訂、推動、解說和迅速實施政策及行政決定，不可因自己政治觀點不同或個人喜惡而拒絕執行命令。

