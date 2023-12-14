大阪･關西世博會運營費將增至1160億日元

中評社香港12月14日電／共同社採訪相關人士獲悉，2025年大阪･關西世博會會場運營費將增至1160億日元（約合人民幣58億元），是原先所預計的809億日元的1.4倍。運營費增加是因為人力成本上升。負責運營的日本國際博覽會協會14日在東京召開理事會會議，進行了磋商。事務總長石毛博行在會後的記者會上表示：“考慮到針對重要人物的恐襲等，所需的警備級別越來越高。將與日本政府攜手努力確保安全。”



協會會長十倉雅和就運營費的增加道歉稱：“這是一個劇烈變化的時代，很抱歉未能預想到。我們所能做的只是抑制其增加方式，希望獲得諒解。”



根據2020年12月公佈的基本計劃書，運營費為809億日元，大部分將由門票收入填補。但由於負責會場管理的工作人員勞務費上漲，運營費增加被認為是在所難免。此外還獲悉，作為運營費的來源，協會預計門票收入約為970億日元，其他收入約為190億日元。



除了協會自行負擔的運營費，鑑於前首相安倍晉三遭槍擊及韓國首爾鬧市區發生踩踏事故等，日本政府已決定投入199億日元加強警備。



圍繞世博會相關費用，此前因設備材料漲價及勞務單價上升，會場建設費已被上調。另據透露，包括警備費等在內的日本政府負擔額將達到837億日元，國民負擔的增加引發廣泛擔憂。