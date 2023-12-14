卡塔爾將向加沙提供5000萬美元援助

中評社香港12月14日電／卡塔爾承諾向自10月7日以來一直遭受以色列猛烈襲擊的加沙地帶居民提供5000萬美元的人道主義援助。



TRT報導，卡塔爾外交部在發表的聲明中表示，援助決定是在改善加沙流離失所的巴勒斯坦人狀況的解決方案範圍內做出的。



聲明中表示，卡塔爾的教育基金會將向100名巴勒斯坦年輕人提供教育獎學金。



聲明呼籲“公平、永久和全面”解決自1948年以來流離失所的超過590萬巴勒斯坦難民的苦難，並強調將為加沙流離失所的巴勒斯坦人提供5000萬美元的援助。



據卡塔爾外交部網站公布的最新消息，卡塔爾向加沙提供了約1500噸醫療援助、食品物資和一座野戰醫院。



哈馬斯的武裝派別卡桑旅於10月7日對以色列發動全面襲擊，理由是“回應以色列持續侵犯巴勒斯坦人和包括阿克薩清真寺在內的聖地”。



以色列宣布，10月7日的襲擊造成1200名以色列人死亡、5132人受傷。



18608 名巴勒斯坦人在以色列對加沙地帶的襲擊中喪生，其中包括至少 8000 名兒童和 6200 名婦女。 據報導，廢墟下有數千人死亡，人們避難的醫院和教育機構遭到襲擊，民用基礎設施也遭到破壞。



在加沙190萬巴勒斯坦人被迫流離失所，他們被剝奪了住所、食物、清潔水、藥品和衛生服務，為生存而苦苦掙扎。