“穩”是主基調 “進”是大方向

唯有以進促穩，通過經濟結構、發展質量、重大改革上的“進”實現“穩”，高質量發展之路才能行穩致遠。 中評社北京12月15日電／12月8日召開的中央政治局會議提出，“明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破”，也就是以“進”的發展態勢穩增長、穩預期，同時促改革、調結構，實現經濟持續平穩向好發展。深刻理解這個最新表述釋放的重要信號，有利於更好理解和把握明年經濟工作的新動向。



穩中求進，強調要保持戰略定力，在保持大局穩定的前提下謀進



學習時報發表中國宏觀經濟研究院經濟研究所副所長吳薩文章認為，“穩”和“進”相輔相成、辯證統一。不穩無法進，不進難以穩。從宏觀經濟層面看，核心是穩增長、防風險、守底線，主要通過實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。從社會心理層面看，關鍵是提振信心，主要通過採取更加積極主動、取向一致的宏觀政策，用發展的辦法解決問題，輔以經濟宣傳和輿論引導，進一步穩定社會預期。要把“穩”放在更加突出的位置，確保增長、就業、物價不出現大的波動，確保金融不發生系統性風險。



近年來，中央經濟工作會議均強調經濟工作要穩中求進，其中明確要堅持穩中求進工作總基調。在這個一以貫之的總基調指引下，中國充分發揮中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、持續深化改革開放帶來的動力優勢、擁有較大的宏觀調控政策空間等優勢，經濟既快又穩地持續健康發展。中國已成為全球增長最大的引擎，為世界發展注入穩定性。



今年以來，中國經濟回升向好，現代化產業體系建設取得重要進展，科技創新實現新的突破，改革開放向縱深推進，安全發展基礎鞏固夯實，民生保障有力有效，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。從經濟增長穩定、物價基本穩定和就業充分等國際通行用以衡量經濟穩定情況的指標看，前三季度，中國GDP同比增長5.2%，預計全年能夠順利實現5%的經濟增長目標。基於中國經濟展現出的強勁活力、韌性和動力，多家國際組織和國際商業機構紛紛上調增長預期，為中國經濟投下“信任票”。經濟合作與發展組織、國際貨幣基金組織、摩根大通、摩根士丹利、花旗銀行、瑞銀集團、德意志銀行分別將中國今年經濟增長預測上調至5.2%、5.4%、5.2%、5.1%、5.3%、5.2%、5.2%，增速在全球主要經濟體中領先。就業形勢總體改善，10月份全國城鎮調查失業率為5%，較2月份高點回落0.6個百分點。物價水平基本穩定，前11個月全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.3%，與主要經濟體高通脹形成鮮明對比。



以進促穩，“穩”為“進”創造時間窗口和物質基礎，“進”為“穩”創造條件



文章強調，唯有以進促穩，通過經濟結構、發展質量、重大改革上的“進”實現“穩”，高質量發展之路才能行穩致遠。2024年，中國將依然面臨複雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務。從國際看，外部挑戰可能有增無減，主要經濟體難以抑制高位通脹，全球經濟增長低迷，都可能對中國出口造成一定衝擊。同時，全球地緣政治衝突及貿易保護繼續加劇，美國對中國在科技領域的制裁可能對國內部分行業發展構成阻礙。從國內看，龐大的經濟總量基數客觀上決定了中國經濟增長必然由高速向中高速換擋。同時，中國正經歷經濟增長模式的轉變，如何在穩住傳統主要動能的同時挖掘釋放新興動能，面臨巨大挑戰。



在這種背景下，以進促穩具有重大的現實意義。“進”，就是抓發展，在穩的基礎上積極進取，培育壯大新的經濟增長極，提高核心競爭力和經濟效益，牢牢把握發展的主動權，確保轉變經濟發展方式和創新驅動發展取得新成效。發展是最大的安全，是解決中國一切問題的基礎和關鍵。沒有一定速度的經濟增長，政策就沒有足夠的輾轉騰挪空間，結構性改革也無從談起。明年經濟工作需要把握“三個統籌”的重要原則，即統籌擴大內需和深化供給側結構性改革、統籌新型城鎮化和鄉村全面振興、統籌高質量發展和高水平安全，這樣才能以高增長帶動增量的升級、以需求端托底供給端和技術端，實現在發展中解決問題、在增長中實現轉型。

