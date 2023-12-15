加快形成新質生產力 積極構建未來競爭優勢

中評社北京12月15日電／習近平總書記在主持召開新時代推動東北全面振興座談會時強調，“積極培育新能源、新材料、先進製造、電子信息等戰略性新興產業，積極培育未來產業，加快形成新質生產力，增強發展新動能”。加快形成新質生產力對於實現高水平科技自立自強，支撐引領高質量發展，推進中國式現代化具有重要意義。



光明日報發表河北工業大學馬克思主義學院副教授楊葉平文章表示，回顧人類社會歷史進程，就是社會生產力從低級到高級、從落後到先進的不斷發展的過程。面對新一輪科技革命和產業變革，中國應以新質生產力搶占制高點，引領新技術革命發展，搶先培育新興產業，進而構建強大的競爭優勢，率先抓住未來發展機遇。



新質生產力是推動實現高質量發展的必要因素



文章稱，生產力是人類改造自然、征服自然的能力，是推動人類文明不斷向前發展的決定力量和動力源泉。習近平總書記指出，“生產力是推動社會進步最活躍、最革命的要素”。生產力的發展，主要涉及勞動力、勞動資料和勞動對象三大實體性要素，以及科技、管理和教育三大滲透性要素，其中人的科技勞動具有引領生產力發展的決定性功效，由自然環境構成的自然力應與勞動力和科技力相協調。



改革開放特別是新時代以來，中國社會生產力得到大幅度提升，經濟發展經歷了一個高速增長階段，經濟實力實現歷史性躍升，在各個領域均取得了輝煌成就。但是，隨著經濟邁入高質量發展階段，過去依靠資源要素投入推動經濟增長的方式已經行不通了，需要擺脫傳統生產力的束縛，形成有助於實現高質量發展的新質生產力。新質生產力涉及領域新、技術含量高，主要依靠科技創新驅動發展。在信息化、智能化生產條件下，生產力因科技持續突破創新與產業不斷升級發展，實現脫胎換骨式的進化，具有顛覆性的新形式和新質態。加快形成新質生產力，有助於加快技術進步速度，提升全要素生產率。新質生產力不僅意味著以科技創新推動產業創新，社會生產效率也將獲得更大的提升，體現以產業升級構築新競爭優勢、贏得發展的主動權。



科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力。當今時代，科技變革愈發成為生產力發展中最活躍的因素，科技創新與產業進步的關係日益緊密，依靠科技創新促進人類社會進步已成為一條普遍的規律。近年來，大數據、互聯網、雲計算、區塊鏈及人工智能等，顯示出蓬勃的生命力和創新力，催生出無數新興產業。新質生產力本質就是創新驅動的生產力，關鍵在於創新和產業之間的良性互動，包括通過互聯網和數字技術構建的平台經濟、傳統產業的高新科技化改造和生產治理數字化、智能化等，均極大提高了生產效率，呈現出強大的市場競爭力。



全力發揮新質生產力的特點與優勢



文章指出，習近平總書記強調，以科技創新開辟發展新領域新賽道、塑造發展新動能新優勢，是大勢所趨，也是高質量發展的迫切要求，必須依靠創新特別是科技創新實現動力變革和動能轉換。推動高質量發展，迫切需要科技創新做好動力引擎，加快形成新質生產力，為建設現代化產業體系注入強大動力。新質生產力具有科技含量高、創新性、效率高、可持續性和競爭力強等特點，可以推動生產力不斷發展，提高企業的經濟效益和社會效益。



新質生產力特點在“新”，優勢在“質”，落腳在“生產力”，以科技創新為引擎，以新產業為主導，以產業升級為方向，以提升核心競爭力為目標。抓創新就是抓發展，謀創新就是謀未來。目前，中國已成為具有重要影響力的科技大國，科技創新對經濟社會發展的支撐和引領作用日益增強。與此同時，中國仍然面臨著重大科技瓶頸，關鍵領域核心技術受制於人的格局沒有從根本上得到改變，需要堅定不移貫徹新發展理念，走創新驅動發展之路，實現基礎研究和高新技術領域的突破，盡快解決“卡脖子”難題，搶占科技發展的制高點，推動中國經濟社會發展邁上新台階。



近年來，新一代信息技術、先進製造技術、新材料技術、新能源技術、生物技術等呈現快速密集突破趨勢，人工智能、物聯網、大數據等構成的新技術體系正成為推動新一輪產業變革的核心動力引擎。新質生產力形成之後，能夠發揮科技創新的增量器作用，培育一大批新興產業和未來產業，釋放驅動高質量發展的新動能，創造出更多更豐富的社會價值，並將為提升中國的全球競爭力提供持久動力，獲取未來競爭新優勢。

