充分發揮先進製造業集群作用

中評社北京12月15日電／新型工業化是強國之路，先進製造業是強國之基。習近平總書記強調，要促進中國產業邁向全球價值鏈中高端，培育若干世界級先進製造業集群。相較於傳統製造業而言，先進製造業是不斷吸收高新技術並運用於製造全過程，具有高技術、高附加值特徵，且對整個產業升級具有重要引領帶動作用的產業。先進製造業集群是在一定區域內，由先進製造企業及相關主體高度集聚形成的在創新能力、品牌效應、規模體量、市場競爭力等方面處於領先水平的產業生態系統。



經濟日報發表國研智庫王忠宏、張長令文章表示，與傳統產業集群相比，先進製造業集群綜合實力更強、創新水平更高、協同合作更優。新時代新征程，我們要充分發揮先進製造業集群作用，堅持有效市場和有為政府更好結合，加快建設現代化產業體系，為中國式現代化提供重要支撐。





製造強國的重要標誌





文章認為，產業集群化發展是產業發展的一個典型特徵，擁有一批具有國際競爭力和影響力的先進製造業集群是製造強國的重要標誌。近年來，美國、日本、德國等發達經濟體均制定了相應的發展戰略和支持政策，推動本國優勢領域製造業集群發展壯大。中國高度重視先進製造業集群發展，目前工業和信息化部已遴選出45個國家先進製造業集群。通過構建比學趕超、互促發展的集群間競賽機制，推動形成要素高效集聚、循環暢通的集群生態，培育專業化、市場化的集群發展促進組織，中國先進製造業集群培育取得重要進展，初步形成了創新能力凸顯、龍頭企業引領、規模效應突出、集聚效應顯著的集群體系。





發展先進製造業集群是推動產業邁向中高端、提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平的重要抓手，有利於形成協同創新、人才集聚、降本增效等規模效應和競爭優勢。新形勢下，中國應更加重視發展先進製造業集群，充分發揮先進製造業集群在現代化建設中的作用。





培育先進製造業集群，是落實創新驅動發展戰略、實現科技自立自強的重要舉措。實現高水平科技自立自強，是中國式現代化建設的重要命題。先進製造業集群作為產業分工深化和集聚發展的高級形式，能夠匯聚創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈，形成上下游協作緊密高效、產業生態完備、輻射帶動能力強等發展優勢，正日益成為產業創新的策源地、優質企業的集群地、重大創新項目的承載地和區域經濟發展的新高地，在提高供給質量、增強產業鏈供應鏈穩定性和競爭力、支撐構建新發展格局等方面發揮重要作用。先進製造業集群的發展、升級源於創新網絡的構建和演化。創新網絡能夠及時把握先進製造業的技術前沿、重大問題與突破路徑，更加有效地配置創新資源，更有針對性地促進各類組織進行研發、生產和服務，從而不斷提升先進製造業集群所在地區的企業創新能力，推動中國製造加快邁向全球價值鏈中高端。





培育先進製造業集群，是構建現代化產業體系、建設製造強國的實踐路徑。從產業發展經驗來看，先進製造業集群不僅可以帶動傳統製造業數字化轉型及先進適用技術應用，實現傳統製造業高端化、智能化、綠色化水平提升，而且能夠承載戰略性新興產業和未來產業發展，支撐新能源、人工智能、生物製造、量子計算等前沿技術研發和應用，助力開辟新領域、制勝新賽道。從產業組織來看，培育先進製造業集群有利於促進產業聯盟等合作組織的構建，提高要素、產品獲取和標準規則制定的談判能力，增強產業鏈供應鏈韌性。同時，先進製造業集群是製造業與服務業融合發展的產業生態系統，在人工智能等技術推動下，智能製造、智能服務水平將不斷提升，從而更好滿足消費者需求。





培育先進製造業集群，是打造世界級城市群、提升城市競爭力的關鍵環節。先進製造業集群具備促進知識創新與擴散、深化產業分工、降低交易成本和運輸成本、提高企業市場反應速度等作用，憑借其經濟體量大、產業生態豐富、企業數量多的特點，對高層次人才具有強大的吸引力，並能率先應用智慧化、綠色化等先進技術，為世界級城市群建設提供核心要素，提升城市能級和城市競爭力，增強產業的集聚輻射能力。同時，統籌好先進製造業集群的就地轉型升級和關聯區域承接轉移，有利於增強產業鏈供應鏈彈性和穩定性，促進城市間、地區間形成良性分工關係，提升城市群發展水平。



