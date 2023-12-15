打通內貿外銷“兩條腿”走路的堵點

中評社北京12月15日電／12月11日，國辦印發《關於加快內外貿一體化發展的若干措施》，提出促進內外貿規則制度銜接融合、促進內外貿市場渠道對接、加大財政金融支持力度等5方面18條工作措施。



過去，我國內外貿企業相對專注，內貿企業主攻國內市場，外貿企業主要開拓國外市場，內外貿各成體系，曾發揮過巨大作用。隨著社會主義市場經濟體制不斷走向成熟，內外貿管理體制從分割變為一體是題中應有之義。目前，我國已經成為全球第二大消費市場和第一貨物貿易大國，內外貿一體化發展是從“貿易大國”邁向“貿易強國”所必須努力的一個方向。



近看，如12月1日召開的國務院常務會議所指出，加快內外貿一體化發展是構建新發展格局、推動高質量發展的內在要求。毋庸諱言，近年來，受嚴峻複雜的外部環境影響，外貿企業開始將目光瞄准國內市場，提高抗風險能力；國內需求不足、產能過剩，內貿企業也需要“走出去”，尋找新的增長點。在新的時代背景下，內外貿一體化更為迫切，這也是這兩年來政策持續加碼的重要原因。



只不過，由於內外貿在行政管理、法律體系、市場資源配置等方面長期以來的分割，且存在“重外輕內”問題，積累形成了國內大市場不統一，知識產權保護不嚴，征信、支付、結算支撐體系不完善，現代物流體系不健全物流成本高等問題，實現內貿外銷“兩條腿”走路並不容易。



多位企業負責人總結，內外貿一體化發展需要過四關，即“資金關”“標準關”“渠道關”“監管關”。其中，有一些問題是企業沒辦法自己解決的，如貿易壁壘和地方保護，導致企業無法進入當地市場。還有一些是企業想不想下功夫去解決的問題。比方說，“出口轉內銷”後，外貿企業會面臨稅收政策優惠降低、回款周期長等壓力，內貿企業“走出去”，開拓新市場成本高，也會面臨找不到客戶的窘境，類似風險和不利因素都可能影響企業兼顧兩個市場的意願。



《措施》明確著力破除各種形式的地方保護和市場分割，加大對外貿企業商標權、專利權的保護力度等，針對的正是企業不能解決的問題；提出落實有關財政支持政策、加大金融支持力度等，能有效提升企業克服困難、用“兩條腿”走路的積極性。當然，把文件落實到位，需要加強各部門之間的協調配合，打通內外貿一體化發展中的堵點，才能不斷完善一體化調控體系，促進內外貿一體化發展，服務構建新發展格局、推動高質量發展。



來源：南方日報 作者：維辰

