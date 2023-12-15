國瑜夜市再現　韓國瑜夜襲桃園輔選引騷動

韓國瑜夜襲桃園引起不小騷動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月15日電（記者 盧誠輝）中國國民黨前高雄市長、不分區“立委”候選人韓國瑜14日晚到桃園市輔選，現場湧進超過兩千名支持者，不僅國瑜夜市再現，韓國瑜出場時，現場支持者更高唱“夜襲”，現場氣勢高昂，許多支持者搶著跟韓國瑜拍照，引起現場不少騷動。



韓國瑜14日晚到桃園市蘆竹區為國民黨桃園市第一選區（蘆竹、龜山及桃園十五個里）“立委”候選人牛煦庭站台輔選，包括國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、桃園市議會議長邱奕勝、前桃園縣長吳志揚、台北市議員游淑慧與徐巧芯等人都到場力挺。



國民黨在桃園市6個選區有3席現任，目標力拚“6席全壘打”，其中第一選區民進黨現任“立委”、去年參選桃園市長失利的鄭運鵬尋求連任，國民黨提名重新入黨的市議員牛煦庭挑戰。



韓國瑜一開場就妙語如珠盛讚牛煦庭才三十三歲，體力好、血氣剛、敢衝，這就像國術館打拳頭五、六十歲的老師傅，雖然武功高強，但最怕對手是二、三十歲的年輕人，因為拳怕少壯。



韓國瑜指出，“立法委員”有三把刀，一個是能質詢為民喉舌，一個是審查預算為民看緊荷包，最後一個是監督政府、依法行政；但現在“立法委員”有兩種，一種是啞巴不講話，一種是喇叭大聲講話，民意代表若是啞巴就會讓大家損失慘重，四年才投一次票，“立委”絕對不能是啞巴，也不能把選票變鈔票來貪污。



韓國瑜痛批民進黨執政貪污腐敗、無法無天，前幾天竟然還敢自己說是這二十七幾年來最乾淨清廉的政府，他實在很怕民進黨的政治人物像童話故事裡的人物一樣鼻子越來越長，所以這次一定要讓民進黨下台，所有政府的錢都是老百姓的納稅錢，所有政府的資源都應該為人民所用，怎麼可以放在自己口袋呢？如果要貪污喜歡錢去做生意就好，不要來污染政治，大家等四年才投這一票，希望未來政治能乾乾淨淨，不要再有邪門歪道與貪污腐敗傷害。



韓國瑜說，牛煦庭在蘆竹區已經辦了四十場座談，大的從幾百、上千人的場面他能講，最少的時候就算衹有八個人他也能講，牛煦庭就像政治新星冉冉升起，而他們那一輩雖然也曾經日正當中，但因為年紀大了，已慢慢要走向夕陽，但大家的心願都一樣，希望“中華民國”能“國運昌隆”、台灣人民安居樂業和下一代能比這一代更有智慧、頭腦、競爭力與美好的將來。



韓國瑜最後拜託大家一定要支持要成立特偵組來辦大官貪污腐敗的侯友宜和趙少康，桃園市第一選區一定要選牛煦庭，政黨票也拜託大家要投給國民黨最優秀的不分區“立委”候選人。

