孫東：網絡安全是國家安全的重要維護

創新科技及工業局局長孫東。（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月15日電（記者 段曉魯）12月14，特區政府資訊科技總監辦公室和香港互聯網註冊管理有限公司聯合主辦“網絡安全技術論壇2023”，探討香港網絡安全，並向社會各界和相關部門推廣安全網絡意識。創新科技及工業局局長孫東擔任主禮嘉賓並致詞，他表示，網絡安全不但是發展創新科技的要素，更是國家安全的重要維護，沒有網絡安全就沒有國家安全，香港正在積極地推動數字經濟和智慧城市的發展，政府、企業、機構乃至普通的市民均對網絡安全有著越來越高的要求。



以下孫東的致詞全文：



大家下午好。我非常高興出席由政府資訊科技總監辦公室（資科辦）與香港互聯網註冊管理有限公司合辦的“網絡安全技術論壇2023”。



網絡安全不但是發展創新科技的要素，更是國家安全的重要維護。沒有網絡安全就沒有國家安全。香港正在積極地推動數字經濟和智慧城市的發展，政府、企業、機構乃至普通的市民均對網絡安全有著越來越高的要求。今天的論壇邀請到了多間頂尖的網絡安全服務供應商和多位網絡安全專家就網絡安全議題分享心得，同時也安排了技術方案展覽，務求全方位提升社會各界對網絡安全的意識和防禦能力。



國家“十四五”規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，網絡安全是確保此目標得以實現的關鍵。在數字化時代，香港高度開放的網絡環境無時無刻都有可能受到網絡攻擊。一旦發生網絡安全事故，企業有可能會面臨財務及聲譽損失，國家安全亦有可能受到威脅。我們必須高度警惕並採取有效的防護措施，確保我們的網絡系統和數據得到充分的保護。



特區政府一直積極推動並支持各項網絡安全計劃，鼓勵香港公私營機構建立健全的網絡安全管理體系，與業界夥伴並肩同行，加強支援本地機構及企業應對網絡攻擊的防禦及復原能力。政府透過“科技券”計劃支持本地機構及企業使用科技服務和方案進行升級轉型，也與香港互聯網註冊管理有限公司攜手推動“網絡安全資訊共享夥伴計劃”，加強有關網絡威脅的資訊流通。同時，我們支持香港互聯網註冊管理有限公司為企業免費提供網站掃描服務及網絡安全培訓平台等。



創新科技及工業局剛剛於上星期發布了《香港促進數據流通及保障數據安全的政策宣言》，循五大範疇，包括加強網絡安全保護，提出合共18項具體行動措施，以期更好地統籌發展與安全，支持香港創新科技、數字經濟和智慧城市的發展。



維護網絡安全人人有責。我們要共同建立強大的網絡安全防線，完善企業的保安策略和流程。公私營機構也應加強對網絡安全的投入和支持，提升在防禦網絡安全威脅和應對網絡安全事故方面的能力。



我再次感謝資科辦和香港互聯網註冊管理有限公司的悉心安排，以及各位嘉賓、業界朋友及機構代表的參與。我特別看到國家有八間頂尖的網絡服務科技公司這次也應邀出席活動，而且許多公司已經或者計劃來港開展或進一步擴大業務，與香港社會一道築牢網絡安全保護屏障。我對他們的到來表示衷心的歡迎和感謝。讓我們攜手合作，把香港發展成為一個更安全、更高效的智慧城市，同時為維護國家安全及推動國家高質量發展作出香港應有的貢獻。