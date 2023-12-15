張福昌：美國會希望明年底大選前兩岸較和緩

淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月15日電（記者 鄭羿菲）針對2024大選後的兩岸關係，淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌接受中評社訪問表示，美國明年底大選，會希望看到較和緩的兩岸關係，不要去影響到中美目前營造出來的蜜月期，及拜登政府的選舉。因此，美可能比較不樂意看到民進黨繼續執政，因為兩岸關係很可能會更緊張。



張福昌說，無論未來藍綠白誰執政，美國都會運用軍售、經貿這兩張牌，去影響未來執政黨的政策，如不要倡議“台獨”、不要與中國大陸走太近等，也因為台灣的實力不夠，只能配合美國。他強調，能確定的是，至少在美國大選結束前，希望看到的是和緩的兩岸關係。



張福昌為德國科隆大學政治學博士，曾任德國杜伊斯堡－埃森大學客座教授、德國慕尼黑大學訪問學者、“中華國土安全研究協會”副秘書長、淡江大學歐洲聯盟研究中心執行長，現為淡江大學外交與國際關係系副教授。研究專長包括歐盟共同外交與安全政策、歐盟政治制度、國際安全議題。



張福昌接受中評社訪問表示，中美元首11月在舊金山會晤後，中美關係走向緩和，而美國明年即將進入大選年，看起來拜登政府有意與中國放緩緊張關係，因此明年初台灣大選結束後到年底美國大選前，至少美國比較希望兩岸關係不要加劇緊張，否則俄烏戰爭、以巴衝突、台海三面受敵，恐怕會讓美國總統拜登吃不消。



張福昌說，若是民進黨繼續執政，恐怕是拜登比較不樂意看到的，若台灣問題又發生變動，很可能影響到現在中美創造的蜜月期氣氛，相對來說，中國國民黨、台灣民眾黨比較不會去挑釁中國大陸，在沒有台灣問題下，拜登會比較好操作兩岸議題。



目前民調趨勢多是民進黨2024候選人賴清德領先，若賴最終當選，美國會如何影響民進黨政府在兩岸關係上，至少美國大選結束前不那麼緊張？