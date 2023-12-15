王鵬答中評：東莞方案帶來四大發展機遇

暨南大學國際問題研究院副院長、經濟學院教授王鵬（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月15日電（記者 陸文煜）由中國評論通訊社、中評智庫基金會主辦的“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會近日在廣東東莞舉行。出席座談會的暨南大學國際問題研究院副院長、經濟學院教授王鵬接受中評社記者採訪時表示，《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》（下稱《東莞方案》）聚焦於推動在莞台企的科技創新、先進製造業和創新型產業發展，從硬件和軟件層面推動兩岸的融合發展，帶來促進台資台企轉型升級、推動進一步擴大開放、促進兩岸交流合作走深走實以及推動兩岸科技交流上升到新高地這四大發展機遇。



一是有助於促進在莞台資台企的轉型升級。王鵬表示，《東莞方案》的多條具體條款聚焦於科技創新、先進製造業、創新型產業發展以及現代化產業體系的革新，相信在《東莞方案》的指導下，從廣東省到東莞市都將陸續出台相應配套政策，進一步促進在莞傳統製造業的台資台企的創新發展和轉型升級。



二是有助於推動進一步擴大開放。王鵬指出，隨著疫情放開，兩岸交流逐漸恢復，相信明年台灣大選結束後，兩岸的人員、資金流動將更為頻繁，市場的開放程度將進一步上升。《東莞方案》中大力著墨了台胞台企來莞發展的優惠政策、兩岸合作交流平台的加快建設以及對優秀台青和企業家來莞投資創業的吸引力度，都釋放了推動進一步擴大開放的有利信號。

