如何增進國家認同與統一意願？唐永紅答中評

廈門大學台灣研究院教授、博士生導師唐永紅（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月15日電（記者 陸文煜）日前，台北市第一女子高級中學的語文老師在一場記者會上發表5分鐘演講，炮轟民進黨當局的教育政策，痛批台灣地區現行課綱是無恥課綱，居然在全世界瘋學中文的潮流離選擇“自宮”，這段演講視頻引起熱議。日前，廈門大學台灣研究院教授、博士生導師唐永紅接受中評社記者採訪時表示，民進黨大搞“去中國化”動作，意圖在於鞏固有利於其選舉和執政的社會意識形態基礎，並為其“台獨”分裂企圖服務；要以文化手段增進台灣民眾的國家認同和統一意願，就要把“九二共識”、反對“台獨”作為兩岸關係和平發展的政治基礎與前提條件不動搖。這一方面要求台灣方面得從媒體、課綱等方面杜絕“台獨”分裂思想的滲透；另一方面要求大陸方面對台灣社會各方得基於台灣社會各方在國家認同與統“獨”偏好上的不同而採取“差別化待遇政策措施”。



唐永紅表示，民進黨創黨以來對台灣的民生經濟建設發展毫無建樹，靠意識形態工作贏得執政。2016年再次執政台灣以來，民進黨通過在台灣教育、文化層面“去中國化”，在台灣輿論層面打擊藍色媒體，在兩岸交流層面威脅、恐嚇、阻礙、減少兩岸人文社會交流，意圖鞏固有利於其選舉和執政的社會意識形態基礎，並為其“台獨”分裂企圖服務。唐永紅指出：“民進黨在歷史課綱修訂方面把五千年中華文明史歸入外國史、東亞史，是從娃娃抓起搞‘台獨’分裂，招數很辣，需要特別注意。兩岸要和平統一，需要設法增進台灣民眾的國家認同與統一意願。其中，文化手段有其潛移默化的作用。要進一步弘揚中華文化，在增強文化認同的基礎之上促成民族認同進而國家認同。”

