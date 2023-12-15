綠創黨元老許國泰批賴清德　埋爐渣禍害子孫

許國泰痛批賴清德當台南市長時把60萬公噸的爐渣埋在台南市學甲區禍害子孫。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月15日電（記者 盧誠輝）民進黨創黨元老許國泰是民進黨前黨主席、桃園縣長許信良的胞弟，他14日晚上在桃園市為國民黨第一選區（蘆竹、龜山及桃園區15里）“立委”候選人牛煦庭助講時痛批民進黨2024候選人賴清德表示，賴在擔任台南市長時，竟然把60萬公噸的爐渣埋在台南市學甲區禍害子孫，這種缺德的事賴都敢做，還有資格當“總統”嗎？



現任桃園市議員牛煦庭此次挑戰民進黨現任“立委”、去年參選桃園市長失利的鄭運鵬，絲毫不敢大意。



牛煦庭14日晚間在桃園市蘆竹區舉辦造勢晚會，現場湧入超過2千人到場支持，包括韓國瑜、國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、桃園市議會議長邱奕勝、前桃園縣長吳志揚、台北市議員游淑慧與徐巧芯等人都到場力挺。



許國泰一上台就強調自己是綠營元老，但今天卻站在藍營的台上，因為連他都已看不慣民進黨的作為，大家還要忍嗎？許國泰也怒轟賴清德在擔任台南市長時，竟然把60萬公噸的爐渣埋在台南市學甲區，爐渣埋下去會禍害子孫，這種缺德的事賴都敢做，還有資格當“總統”嗎？



許國泰也痛批爭取連任的民進黨桃園市第一選區“立委”鄭運鵬只會聽黨意，卻從來不管民意，他在大竹開便當店，很多大竹的鄉親都在罵鄭，因為鄭在大竹的地方服務處從來沒有開門過，但卻在電視上常常看到鄭，鄭只會幫民進黨講話，卻不為選民發聲，這種“立委”早就該滾蛋了，鄭去年選輸市長，現在竟然還有臉回來爭取連任選“立委”，民進黨已經沒有前途了。



許國泰說，他以前常罵國民黨是扶不起的阿斗，但最近一年來，他發覺國民黨已經改變，藍營執政的地方縣市包圍“中央”，也把許多“中央”的弊案給揭露出來，尤其是他看到牛煦庭就彷彿看到國民黨的希望，也看到台灣未來的希望。



許國泰指出，以前民進黨說自己“清廉、勤政、愛鄉土”，說兩蔣是外來政權，所以人民被洗腦才會以為民進黨是本土政黨，但什麼叫本土政黨？能為台灣建設讓人民享福的才是本土政黨。



許國泰表示，蔣介石從大陸來台灣的時候帶了大量黃金，但蔣介石並沒有把黃金占為己有，故宮博物院有那麼多的寶藏，蔣介石也沒有拿走，蔣經國晚年的時候說他是中國人也是台灣人，蔣經國的十大建設讓台灣享福了近五十年，連現在台灣引以為傲的台積電都是在蔣經國時代所創立的，蔣經國對台灣的貢獻，讓民進黨現在還在收割，恬不知恥，這樣的政黨是本土政黨嗎？所以大家一定要讓民進黨下台，好好反省才行。

