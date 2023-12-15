陳俐甫：柯一定要保住10%以上　防泡沫化

陳俐甫。（中評社 資料照） 中評社台北12月15日電（記者 黃筱筠）針對台灣民眾黨候選人柯文哲對明年大選的影響，台灣教授協會會長、真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫接受中評社訪問表示，柯不可能最後去靠向藍營或是綠營，柯必須要維持10%以上得票率，否則民眾黨的不分區席次，可能連現在5席都保不住。若柯只剩下5%得票率，那民眾黨接下來就是“台聯化”，要面對政黨泡沫化。



他認為，侯友宜大約能拿下500多萬票，賴清德大約600多萬票，賴侯兩人得票相差50萬至100萬。



選戰進入倒數不到30天，藍綠陣營能搶到柯文哲支持者？陳俐甫認為，選民中有人認為藍綠都一樣爛，這些選民會選擇柯文哲，希望表現高尚，不投藍、不投綠，認為自己超然的人就可能投柯。但柯當時與藍白談合作，也是密室協商等，有一部分人可能就不投票，對柯也失望。



他認為，明年大選投票率會下降，應該不會再像2020年大選，有高達74.9%投票率。討厭傳統政治的人，可能會認為連柯文哲都不能相信，那就不投了。上一次因為反送中效應幾乎激勵大家出來投票，但是這次投票率不會這麼高。



2020大選民進黨蔡英文拿817萬票，得票率57.13%；國民黨韓國瑜獲552萬票，得票率38.61%；親民黨宋楚瑜得60萬票，得票率4.26%。



陳俐甫對中評社分析，侯友宜得票數目不會比2020的韓國瑜高，最好的得票就是跟韓國瑜一樣，但投票率可能降低，加上侯被質疑過藍皮綠骨、非正藍軍，大約能拿下500萬票已很不容易了。而賴清德賴若能拿下600萬票，也就不錯了，比起蔡英文2020年的817萬票，會少大約200多萬票，但賴還是會小贏侯。