中評社北京12月15日電／網評：從源頭淨化短視頻生態



來源：南方日報 作者：默達



“記錄美好生活”“記錄世界記錄你”，這是多家短視頻平台的宣傳口號，也是這一傳播形式興起的初衷。本應為真實分享和良善溝通提供廣闊平台，卻在迅速擴張中摻入了不少“雜音”——擺拍、造假、惡意營銷、價值扭曲，嚴重污染網絡環境。



日前，中央網信辦發布通知，將開展為期一個月的“清朗·整治短視頻信息內容導向不良問題”專項行動，集中整治短視頻領域價值導向失範和不良內容多發等亂象，督促短視頻平台強化內容審核制度，全面規範短視頻功能運行。



從擺拍賣慘的大涼山網紅，到低俗扮醜的“瘋狂小楊哥”團隊，為了帶貨無所不用其極；利用“大學生”名義拍擦邊視頻，偷拍、換臉、盜視頻造黃謠，為了博一時流量毫無底線；更不必說有人斷章取義解讀政策方針，掐頭去尾製造矛盾對立，鼓吹拜金宣揚錯誤價值，造成難以估量的惡劣影響。針對近年來出現的真實案例和典型問題，此次專項行動集中整治短視頻領域傳播虛假信息、展示不當行為、傳播錯誤觀念三方面突出問題，態度堅決導向鮮明。



短視頻作品亂象叢生、創作者跟風投機，本質上是創作生態、激勵模式出現了不得不糾正的問題。因好奇而點進反常識的視頻，被主播誇張的動作所吸引，在有爭議性的話題下方留言評論，對部分觀眾而言是種條件反射、人之常情。儘管事後自責“管不住手”，甚至舉報拉黑，但流量效應已然被平台的推薦算法所放大，形成錯誤的激勵導向，也無形中將急功近利的創作者推向獵奇的深淵。



拒絕“毒流量”，應成為短視頻創作者的基本共識、廣大觀眾的評判底線，也應用於指導平台生態的重構。言及解決措施，此次專項行動特別強調要加強平台管理，優化推薦機制和流量分配機制，強化平台審核把關，正是要抓住“蛇的七寸”，斬斷虛假低俗內容的利益來源。



讓指標反映真相，讓流量更有質量，短視頻平台責無旁貸。片面以播放量、點贊轉發、評論條數等作為流量分配和推薦的依據，一味追逐短期的經濟效益，難免埋沒一批優質作品，忽視了社會傳播沉甸甸的責任。一方面，平台須把好審核關，著力防止審核簡單化、一刀切，以及人工復審走過場等現象；另一方面，要建立便捷有效、公開透明的舉報監督機制，讓試探底線者嘗到苦頭。



“流量套路”留不住，唯有真誠得人心。據統計，我國短視頻用戶達10.26億人，短視頻已然成為公眾獲取信息、交流分享、學習娛樂的重要渠道，也應成為網友生活的真實寫照。巨大體量下，嘈雜熱鬧是常態，消除其中的“雜音”，找回真實的感動，才能吸引更多優質“活水”注入，促進內容生態持續向好。