周志杰析美學者籲賴凍獨　美中、美台拉鋸戰

成功大學政治系教授周志杰。（中評社資料照） 中評社台北12月15日電（記者 張嘉文）美國智庫學者葛來儀等三位學者日前聯名投書《外交事務》雜誌，呼籲如果賴清德當選，應該考慮審視凍結民進黨“台獨黨綱”。成功大學政治系教授周志杰向中評社表示，這觀點反映出美國民主黨、當權派人士在11月中舊金山習拜會後的看法，在美中都做出有關台海議題的再保證後，當然會需要台方的再保證。



周志杰說，台灣2024大選中，藍綠白三組候選人就衹有民進黨賴清德“台獨”形象鮮明，當然美國就會需要賴的再保證，也就是賴如果當選，任內不獨，這才能能取信於美國。這是美國從自身利益，以及美方感受到中方轉嫁給它壓力種種角度下，希望賴往這方向做出保證的原因。



周志杰也提到，都是民進黨人，為何美國對待蔡英文和賴清德不同，就是因為賴的“台獨”工作者形象讓人過於深刻，即便美國不反對甚至樂見其成民進黨繼續執政，中美上個月的舊金山峰會才再次建立起護欄，誰都不想撕破臉狀況下，美方當然不會希望賴清德成為破口，就需要賴做出一些表示了。



周志杰，美國紐約州立大學水牛城分校政治學博士。現職為成功大學政治學系專任教授，兼成功大學兩岸與華人治理研究中心主任，專長領域為：兩岸關係、台商研究、政治經濟風險分析、國際關係、區域安全。



美國《外交事務》11月30日刊出“德國馬歇爾基金會亞洲計劃”主任葛來儀、康奈爾大學政治學教授白潔曦、哥倫比亞大學國際與公共事務學院教授柯慶生3名重量級美中關係學者的聯名文章，呼籲如果賴清德當選，應該考慮重新審視民進黨2014年提出的凍結“台獨黨綱”提案。國民黨對此認為，該論調凸顯美國對賴清德的不信任。



葛來儀12月2日則透過社群發文表示，非常遺憾觀點遭到台灣某些人士斷章取義，強調文章的重點在於“台灣需要透過有實質的威懾與保證建立有效的嚇阻”。