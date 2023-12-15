吳志揚吹薩克斯風助選　張善政批民進黨混蛋

吳志揚吹吹薩克斯風助選，驚豔全場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月15日電（記者 盧誠輝）中國國民黨桃園市第一選區（蘆竹、龜山及桃園區15里）“立委”候選人牛煦庭14日晚在桃園市蘆竹區舉辦造勢晚會，前桃園縣長吳志揚以薩克斯風吹奏鄧麗君的經典歌曲《我只在乎你》，驚豔全場。桃園市長張善政則痛批民進黨把巴西壞蛋和台灣好蛋混在一起，真的是混蛋！



現任桃園市議員牛煦庭此次挑戰民進黨現任“立委”、去年參選桃園市長失利的鄭運鵬，絲毫不敢大意。他14日晚在桃園市蘆竹區舉辦造勢晚會，現場湧入超過2千人到場支持，包括國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、桃園市議會議長邱奕勝、前桃園縣長吳志揚、台北市議員游淑慧與徐巧芯等人都到場力挺。



晚會一開場，吳志揚就表演薩克斯風吹奏《我只在乎你》，讓台下民眾聽得十分陶醉，爆出熱烈掌聲，吳志揚說他今天會吹奏《我只在乎你》，是因為牛煦庭一直以來都非常的在乎桃園鄉親，所以大家一定要讓牛煦庭高票當選。



張善政致詞時表示，民進黨政府前一段時間把巴西進口的壞蛋，與台灣生產的好蛋混充在一起變成混蛋，桃園市政府是全台灣第一個縣市把混蛋查出來的，桃園市政府本來可以查得更快，但“農業部”卻不願提供巴西壞蛋的流向資料，只能桃園市政府靠自己查。



朱立倫指出，民進黨執政實在做得太糟糕，民進黨2024候選人賴清德當過“行政院長”與“副總統”，難道沒有責任嗎？所以一定要讓民進黨下台，做不好就換人來做，他最近全台跑透透，中南部很多人都跟他說，民進黨做不好就該換人做，民進黨讓桃園機場從過去排名第18名變82名，讓來台的觀光客從1200萬人變600萬人，做不好就該下台，換人換黨做做看。



邱奕勝表示，民進黨執政要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，連買口罩都要用身分證去實名制，大家委屈太久了，所以明年1月13日一定要用選票表達不滿，讓民進黨下台。



游淑慧指出，她就在桃園市蘆竹區出生長大，即使今晚自己選區本來也有辦活動，但為了蘆竹家鄉的未來，就算塞車塞了1個多小時也要回來幫牛煦庭站台。徐巧芯說，民進黨執政8年給台灣的回報就是“缺”，大家再也忍不下去了，因為民進黨完全執政後，民進黨“立委”全都變成橡皮圖章，沒有民進黨不敢通過的法律，當有法案民進黨不想通過的時候，也沒有任何制衡的力量可以讓法案通過，所以明年一定要讓國民黨在“立法院”過半。

