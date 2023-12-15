江蘇僑聯組織開展“名中醫話健康”慰僑講座

（來源：江蘇省僑聯） 中評社北京12月15日電／據中國僑網報導，據江蘇省僑聯微信公眾號消息，12月12日，江蘇省僑聯聯合江蘇省中醫院、巴基斯坦華僑華人協會，在南京舉辦了“名中醫話健康”慰僑講座—巴基斯坦僑胞專場活動。江蘇省僑聯副主席艾卉，江蘇省中醫院院長吳文忠、中醫惠僑基地主任常誠在省中醫院中醫惠僑基地參加講座，巴基斯坦華僑華人協會會長喇傑廉及巴基斯坦僑胞約100人通過線上方式參加活動。講座由省僑聯文化交流部部長呂靜主持。



艾卉在講話時表示，作為廣大歸僑僑眷的“娘家”，江蘇省僑聯一直牽掛著大家，雖然遠隔千里，但大家的心是連在一起的。2021年以來，江蘇省僑聯聯合江蘇省中醫院推出了“名中醫話健康”系列活動，已先後為美國、英國、泰國、肯尼亞、新西蘭、阿根廷等約15個國家近千名海外僑胞舉辦了十餘場專場健康講座及咨詢服務。10月份，為了幫助海外中醫從業人員提高中醫理論和實操水平，首次舉辦了2023“親情中華·魅力江蘇”中醫藥文化海外推廣研習班。她說，中醫藥是中華民族的偉大創造和中國古代科學的瑰寶，值得我們大家共同守護、傳承和發揚。她希望，廣大中醫從業人員和海外僑胞在用好中醫藥的特有優勢為健康服務的同時，共同做好中醫藥文化的推廣宣傳工作，既助力中醫機構為僑服務，又致力於促進中西文明互鑒，為人類衛生健康共同體建設作出貢獻。



喇傑廉介紹了巴基斯坦華僑華人協會的基本情況及巴基斯坦華僑華人工作、生活及疾病預防治療情況。



吳文忠總結了省中醫院中醫惠僑基地近年來工作開展情況。他表示，省中醫院將繼續支持中醫惠僑基地工作開展，將“名中醫話健康”中醫慰僑講座打造成品牌項目，讓中醫惠及更多海外僑胞。



在活動中，根據巴基斯坦僑胞的訴求，省中醫院呼吸與危重病科主任中醫師徐靜、耳鼻喉科副主任中醫師趙晶晶分別作了“過敏性哮喘病的中醫防治”“過敏性鼻炎的中醫防治”兩個主題講座。吳文忠、常誠就僑胞提出的有關心腦血管疾病防治等問題進行現場答疑，四位專家從不同角度分析了巴基斯坦氣候特點及過敏性疾病產生、發展的原因，從中醫角度為幾種常見過敏性疾病提出了多種辯證治療方案。同時，根據中醫養生理論，為巴基斯坦僑胞提出了運動鍛煉、飲食保健、針灸推拿、中藥調理等養生保健方案。