濟南市華僑國際文化交流基地揭牌儀式舉行

（來源：中國僑網） 中評社北京12月15日電／據中國僑網報導，據濟南市僑聯網站消息，近日，“濟南市華僑國際文化交流基地”揭牌儀式暨“僑愛心”助學金發放活動在濟南市濟陽區舉行。市僑聯黨組書記、主席米文芃，市紀委監委派駐第四紀檢監察組組長劉加星，市僑聯原主席、高永祺善款代理人吳玉明，濟陽區委常委、組織部長、統戰部長牟曉麗出席活動並講話。



米文芃表示，希望濟陽僑聯和攝影博物館深入學習貫徹第十一次全國歸僑僑眷代表大會精神，充分發揮基地作用，增強文化自信；進一步突出“僑”特色，深挖資源潛力，用中華優秀傳統文化凝聚僑心、匯聚僑力，不斷豐富“親情中華·品讀濟南”僑聯文化品牌，為建設僑界精神家園貢獻力量；進一步深化對外文化交流，以僑為橋講好中國故事、展示好濟南形象、傳播好濟陽聲音，廣泛凝聚僑心僑智僑力，為高質量北部中心城區建設增光添彩，為加快建設“強新優富美高”新時代社會主義現代化強省貢獻僑界智慧和力量。



活動中，米文芃、牟曉麗為“濟南市華僑國際文化交流基地”——曾毅國際攝影博物館揭牌。



隨後，“僑愛心”助學金發放活動在濟陽區新市鎮盛家村舉行。米文芃、吳玉明、劉加星、牟曉麗為20名貧困學生現場發放了助學金，市僑聯原主席吳玉明介紹了高永琪先生和“919”助學金的有關情況。



市僑聯秘書長朱雪婷在致辭中表示，希望孩子始終保持“紅心”、做紅色基因的傳承者，始終保持“恒心”、牢記“幸福都是奮鬥出來的”，始終保持“愛心”、做社會主義核心價值觀的傳承者，始終保持“初心”、做新時代的奮鬥者。



濟陽區委統戰部副部長盧波，濟陽區僑聯黨組書記焦其旺，新市鎮黨委委員、副鎮長徐春亮，濟南天山實驗學校校長馬曉光參加活動。