立法會三讀通過的士司機違例記分制條例草案

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月15日電（記者 盧哲）香港特區立法會14日以68票贊成、3票反對、13票棄權，三讀通過政府引入的士司機違例記分制的條例草案。新安排下，當的士司機幹犯相關罪行會被記分，兩年期間累計被記15分或多於15分，有關司機會被取消駕駛的士資格一段期間。特區政府運輸及物流局局長林世雄指出，的士司機不會單純因乘客投訴而被記分，會經過警方調查取證各被法庭定罪之後才被記分，強調記分制對大部分奉公守法的良好的士司機並無影響。



立法會大會14日續會，繼續審議《的士司機違例記分條例草案》。引入制度後，的士司機若違例，會按嚴重程度被記分。政府建議修例，司機濫收車資、拒載、改咪錶等會被記10分；兜路、“釣泥鯭”等要記5分；拒發收據、拒絕運載指定數目的乘客等要記3分。如果司機累計被記10分，要在指定限期內，自費完成改進課程，通過考試可以減3分，如果沒有遵從就會罰款及監禁。兩年內，司機被記15分或以上，運輸署長會向法庭申請傳票，取消司機駕駛的士的資格。初犯停牌3個月，再犯每次停牌半年。



辯論期間，有議員贊成糾正的士業界生態，表明支持嚴打“黑的”，認為記分制有助剔除業內的“害群之馬”，強調應考慮加強執法。有議員則擔心記分制增加司機壓力，令業界人手更緊張。亦有議員反對做法，重申的士司機的部分行為，只受到惡劣的經營環境所影響，要求政府提出措施協助。



運輸及物流局局長林世雄在發言中強調，的士司機不會單純因為被乘客投訴而被記分，而是經過警方調查取證，以及被法庭定罪之後，才會被記分。“我希望強調記分制志在懲戒行業內的害群之馬，對大部分奉公守法的良好的士司機並無影響。”



對於有議員建議，強制要求所有的士車廂安裝攝錄系統。林世雄說，政府會要求車隊持牌人將來安裝攝錄系統，至於是否強制安裝，就涉及較複雜問題，政府會在通過條例草案後，著手研究可行性，明年諮詢的士業界意見。



談及會否規管網約車平台問題，林世雄指出，政府計劃在明年中就有關規管所涉及的政策和法律觀點，以及海外經驗研究所得的要點，與業界及持份者溝通，並會視乎一宗涉及網約汽車平台司機司法覆核案件的進展，以及案件對規管制度可能帶來的影響等，擬定詳細建議，預料2025年上半年進行詳細諮詢。



議案最終在68票贊成、3票反對、13票棄權下，獲得通過。投反對票的包括議員江玉歡及自由黨的易志明、李鎮強，而棄權的包括工聯會及勞聯等多名議員。



記分制將會在刊憲後，大約9個月生效。當局希望可讓運輸署和的士業界有充足時間準備。