中評現場：國新辦舉行2024年新年招待會

國務院新聞辦公室14日在中國國家博物館舉行2024年新年招待會。（中評社 海涵攝） 中評社北京12月15日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室14日晚在中國國家博物館舉行2024年新年招待會。中共中央政治局委員、中央書記處書記、中宣部部長李書磊出席招待會並與中外嘉賓互動交談。



中宣部副部長、國務院新聞辦公室主任孫業禮在致辭中表示，2023年是中國開新局、啟新程的一年。以習近平同志為核心的黨中央帶領全黨全國齊心協力、團結奮鬥，在新征程上繪就了亮麗多彩的新畫面。



孫業禮說，“這一年，中國經濟充滿活力、篤定前行。面對複雜形勢，我們集中精力辦好自己的事情，經濟勢頭持續回升向好，發展質量效益不斷提升。中國不但自身步伐堅定，也為世界穩定發展注入活力。”



“這一年，中國人民守住幸福、追逐夢想。天南地北、各行各業的人們為了更加美好的生活辛勤耕耘、頑強拼搏、執著堅守，在平凡的崗位上書寫不平凡，城鄉發展呈現新氣象，民生福祉有了更多保障。”



“這一年，中國張開雙臂、擁抱世界。我們以開放包容的姿態推進推進高水平對外開放，建設市場化、法治化、國際化營商環境，推動文明交流互鑒。”



孫業禮表示，2024年是新中國成立75周年。回望來路，我們充滿自豪；邁向未來，我們滿懷信心。“希望大家寫出更多好報導好文章，把一個活力飽滿、潛力無限的中國呈現給世界，促進各國人民出入相友、相知相親。國務院新聞辦公室將一如既往做好服務，永遠做大家工作上的好夥伴，生活中的好朋友。”



中宣部分管日常工作的副部長胡和平，中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄，中宣部副部長王綱，中外媒體界人士，中央和國家機關新聞發言人，部分外國駐華使節、國際組織代表，智庫專家學者等500餘人出席招待會。