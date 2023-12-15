快評：夏立言再訪大陸　民進黨“抺紅”沒有用

中評社快評／國民黨副主席夏立言13日抵達大陸訪問，預計20日返台，這是他今年第四次訪問大陸。國民黨昨天在一份聲明中說，夏立言此行是應大陸台商邀請，將訪問成都、南昌、中山、廈門和重慶等地，出席台協會周年慶典活動，與當地台胞座談。



國民黨表示，夏立言此行是早於10月就接受台商邀請所規劃的行程，主要是延續過去幾次訪陸的成果和目標，透過參與活動關心台商台胞，聆聽大家意見，為兩岸和平穩定繁榮貢獻一份心力。



民進黨“總統”候選人賴清德全台競總總幹事潘孟安昨天指夏立言此行如同做“季度報告”，平均四個月一次，30天後就要舉行大選，夏立言在這一敏感時刻赴陸，“令人不解，也啟人疑竇”。潘孟安還說：“（夏立言）到底見了誰、做了什麼事，國民黨應該要說清楚。”



潘孟安上述言論很容易讓人想到“抺紅”，這是民進黨一貫的套路、招數，可謂司空見慣。過去夏立言每一次登陸，民進黨方面均少不了要來一回“抺紅”，現在選舉進入關鍵時刻，“抹紅”的調門又要拉高了。“抹紅”是綠營的獨門暗器，其要害是混淆事實，擾亂視聽，為既得利益不惜犧牲台灣長遠利益，作繭自縛。



民進黨無能力“抗中保台”，又無辦法確保和平。重新執政8年，民進黨加速腐敗、持續沉淪。去年底民進黨在九合一選舉中大敗，“抗中保台”、“抹紅”的招數沒有用，這一次相信也不會例外。如中時14日發表的社論所言，民進黨“抹紅”劇本，民眾早已厭煩。