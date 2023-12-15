多地多措並舉保生產保民生

12月14日，中國鐵路蘭州局集團公司嘉峪關地區鐵路職工清掃積雪。（來源：影像中國） 中評社北京12月15日電／據人民日報報導，今年第二輪大範圍雨雪降溫天氣仍在繼續，強寒潮將繼續影響我國大部地區。14日10時，中央氣象台升級發布今冬首個寒潮橙色預警。連日來，多地多措並舉，積極做好應對與保障工作。



受強冷空氣影響，12月13日早晨開始，北京市出現強降雪天氣。為保證市民溫暖過冬，北京各供熱單位加強運行調節，重點做好遠郊區、老舊小區等區域供熱運行情況監測，提升供熱質量，確保群眾溫暖過冬。截至14日18時，北京市共出動專業作業人員11.5萬人次，出動掃雪鏟冰作業車輛1.7萬車次，保障市民安全出行。



面對大範圍雨雪降溫天氣，河北省農業農村廳加強應對舉措，對蔬菜棚室和畜禽圈舍等農業生產設施，進行重點巡查和加固修繕，並及時組織農業專家、技術人員下沉一線，做好生產物資儲備調運，確保各項防災減災措施落到實處；12月13日0時至次日9時，河北高速公路出動除雪保障人員、機械設備，清理路面4255.793公里。



內蒙古自治區氣象部門積極為行業部門提供精細化、針對性服務。呼和浩特市災害預警應急指揮中心召開會商研判會，協調市應急管理局、公安交管支隊、交通運輸局等部門根據氣象預報信息制定應對舉措；鄂爾多斯市加強降雪監測預警，組織專家對電力、油氣保供企業開展巡查，全力保暢通、保民生、保安全；額爾古納市基礎設施運營集團有限公司熱電廠提前對線路運行情況進行全面排查，保障極寒天氣下供熱工作安全可靠；巴彥淖爾市開展精細化農業氣象服務，指導農民採取應對舉措，將寒潮雨雪天氣對農業生產的影響降到最低。