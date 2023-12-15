“黑金”醜聞重創自民黨　岸田執政前景堪憂

這是12月13日在日本東京的國會閉會式上拍攝的齋藤健（中）。日本首相岸田文雄14日宣布起用齋藤健擔任經濟產業大臣。（來源：新華社） 中評社北京12月15日電／據新華社報導，日本執政黨自民黨的“黑金”醜聞近期不斷發酵。日本首相岸田文雄14日撤換4名閣僚和5名內閣副大臣，自民黨高層3名重要人物也於同日宣布辭職。



分析人士指出，自民黨黨內有多個派閥，目前受醜聞影響的主要是安倍派，被撤換和辭職的政府及自民黨高官都來自該派閥，岸田撤換內閣高官的舉動意在與安倍派切割。但由於包括岸田派在內的其他派閥也涉及相關問題，岸田“斷臂求生”恐怕也不一定能保證自身平穩渡過危機。



“黑金”鏈條浮現



在日本，政客常常通過所謂“政治資金派對”籌款，即舉辦演講會、新年會等活動吸引支持者參加，支持者則以購買“派對券”的形式向政客捐款。此次自民黨曝出的“黑金”醜聞就與此有關。



11月中旬，日本媒體開始報導，因接到有關自民黨5個派閥未按要求在政治資金收支報告書中記錄“政治資金派對”收入的舉報，東京地方檢察廳特搜部開始以涉嫌違反《政治資金規正法》對涉事派閥進行調查。隨著事件不斷發酵，一條隱藏的“黑金”鏈條浮出水面。



原來，自民黨派閥會為所屬國會議員制定各自的“派對券”推銷任務，如果超額完成任務，則超出部分會返還議員。涉事的派閥和議員沒有將這些“回扣”記錄在各自的政治資金收支報告書中，這些錢就成了不受監管的秘密資金。



在涉事派閥中，前首相安倍晉三曾領導的“清和政策研究會”（即安倍派）問題最大。安倍派目前擁有99名國會議員，是自民黨黨內最大派閥，占據了政府和自民黨高層很多要職，比如內閣二號人物、內閣官房長官鬆野博一就來自該派閥。有報導稱，安倍派最近5年有問題的“回扣”金額高達5億日元（約合2519萬元人民幣），涉事議員人數多達數十人，其中包括鬆野等重要人物。



鑒於此次醜聞的嚴重性，一些日本媒體將其與日本戰後最大貪腐事件——1988年的“利庫路特事件”相提並論。日本前外務省高級官員孫崎享指出，自民黨長期以來聲稱要進行政治改革，但其權錢交易做法非但沒有改善，反而有強化趨勢，此次醜聞不過是冰山一角。

