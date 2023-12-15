日本民眾反對駐日美軍普天間基地搬遷計劃

11月15日，人們走過日本東京澀穀車站前的十字路口。（來源：新華社） 中評社北京12月15日電／據央視新聞報導，據日本《產經新聞》當地時間12月14日報導，58名日本民眾當天在邊野古的美軍施瓦布營地周邊海上，舉行反對普天間基地搬遷的抗議活動。部分抗議民眾一度闖入臨時管制區域，受到日本海上安保部門人員制止。



日本中央政府不顧沖繩當地民眾反對和抗議，自2018年12月14日開始在沖繩邊野古地區進行填海，為駐日美軍普天間基地搬遷進行籌備。