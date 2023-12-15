農業農村部部署加強蔬菜產銷對接

9月21日，台江縣農業農村局農業技術推廣站技術指導員熊仁友瞭解陽芳村種植的優質水稻生長情況。（來源：新華社） 中評社北京12月15日電／據人民日報報導，為做好今冬明春特別是元旦、春節期間蔬菜保供穩價，農業農村部近日對當前蔬菜產銷工作作出部署，要求各級農業農村部門壓緊壓實責任，引導有序生產，切實加強“菜籃子”產品生產供給，加強產銷對接，保障菜農收益。



農業農村部要求，各地要強化生產指導，促進均衡供給。密切關注天氣變化，進一步細化完善蔬菜生產和應對災害技術方案，確保蔬菜穩產和質量安全。合理安排蔬菜品種結構、種植規模和上市茬口，避免集中上市和階段性短缺。南方地區要充分發揮冬季光溫優勢，擴大緊缺品種蔬菜生產。北方地區要穩定設施蔬菜規模，增加冬春地產鮮菜供應量。



針對今冬明春厄爾尼諾可能帶來的災害性天氣影響，農業農村部要求加強產銷形勢分析研判和部門會商，及時預警市場異動，及早啟動相關預案。健全省部聯動工作機制，搭建信息、產品、基地等對接平台，提升產銷對接針對性、精準性、有效性。對於可能出現滯銷賣難的蔬菜品種，強化產銷對接服務。此外，還要充分發揮冷藏保鮮設施作用，加快耐儲蔬菜冬儲進度，提升設施供需匹配效率和應急管理能力。