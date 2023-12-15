外貿企業出口訂單情況連續六個月好轉

12月14日，青島九合重工機械有限公司員工在調試出口到海外市場的雲梯車（無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京12月15日電／據人民日報海外版報導，14日，商務部新聞發言人束玨婷在例行新聞發布會上表示，近幾個月，中國貨物貿易呈現回穩向上的勢頭，以人民幣計進出口增速連續4個月回升，10月、11月均實現正增長。



束玨婷說，綜合來看，外貿發展的積極因素不斷累積，回穩態勢持續鞏固：



一是貿易活躍度繼續上升。中國出口貿易量自8月起同比由降轉增，且增幅持續擴大，11月當月出口量增長12%，達到二季度以來峰值。與此同時，進口貿易量連續10個月保持正增長。量的穩步增長是外貿穩規模優結構的重要支撐。



二是外部需求呈現回暖跡象。11月當月，中國對美出口結束14個月的下降，轉為增長9.6%，對日、韓等進出口降幅收窄。手機、家電等消費電子產品回升勢頭明顯，11月集成電路進口金額增速年內首次轉正，進口量連續3個月增長，顯示出終端電子產品的出口需求有所改觀。



三是企業預期持續改善。商務部跟蹤調查顯示，外貿企業出口訂單情況連續6個月好轉。



“四季度以來，不少跨境電商平台通過舉辦促銷活動、加大流量投入、提升服務水平等方式，進一步贏得多國消費者青睞，在假日購物季中表現良好。”束玨婷舉例說，今年以來，中國跨境電商繼續保持快速增長。前三季度跨境電商進出口1.7萬億元人民幣，同比增長14.4%，拉動同期貨物貿易進出口增速超1個百分點。



束玨婷表示，接下來，商務部將按照中央經濟工作會議部署，會同相關部門和地方全力培育外貿新動能、鞏固外貿外資基本盤、拓展外貿新空間，為廣大外貿企業發展創新提供堅實的政策和服務保障。